The Veil: Il trailer ufficiale della nuova serie thriller con Elisabeth Moss

Il creatore di Peaky Blinders Steven Knight è sceneggiatore e produttore esecutivo del drama di spionaggio che esplora la relazione tra due donne in viaggio da Istanbul verso Parigi e Londra.

Dimenticate gli abiti scarlatti indossati in The Handmaid's Tale. In The Veil, la nuova serie di FX creata dall'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight, Elisabeth Moss sfoggia un classico trench e veste i panni di una spia. Il drama debutterà negli Stati Uniti il 30 aprile, mentre in Italia non ha ancora una collocazione né una data d'uscita. Nell'attesa, però, qui sotto potete farvi un'idea dando un'occhiata al trailer ufficiale.

The Veil: La trama e il cast

The Veil è descritta come un thriller avvincente che esplora la sorprendente relazione che si instaura tra due donne, le quali giocano a un pericoloso gioco mortale mentre si trovano in viaggio da Istanbul a Parigi e Londra. "Una donna ha un segreto, l'altra una missione per rivelarlo prima che migliaia di vite vadano perse. Intanto nell'ombra, i controllori della missione della CIA e della DGSE francese devono mettere da parte le differenze e lavorare insieme per evitare potenziali disastri", recita la sinossi. "Ho vestito i panni di così tante persone nella mia vita, da non sapere più chi sono", dice Moss nel trailer.

Il resto del cast include Josh Charles (The Good Wife), Dali Benssalah (No Time to Die) e Yumna Marwan (Little Birds). Non si conoscono i dettagli dei personaggi a loro affidati. Sappiamo solo che Charles interpreterà un personaggio di nome Max, Benssalah sarà Malik e Marwan sarà Adilah.