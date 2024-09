The Vampire Diaries: Julie Plec ha un'idea per un nuovo spin-off

News Serie TV

Per festeggiare il 15° anniversario di The Vampire Diaries, Julie Plec ha rivelato quali sono le sue speranze per il franchise fantasy.

Sono trascorsi 7 anni dall'ultimo episodio di The Vampire Diaries, ma Julie Plec è convinta che il mondo non ne abbia avuto abbastanza dei suoi vampiri. Era il 2009 e su The CW andava in onda il primo episodio di una Serie TV tratta da un romanzo di LJ Smith la cui storia aveva convinto la sceneggiatrice a tramutarla in un prodotto per il piccolo schermo. Il suo fiuto ha ripagato perché, grazie a The Vampire Diaries, Plec ha potuto costruire un vero e proprio franchise fantasy rafforzato da spin-off come The Originals e Legacies. Per festeggiare i 15 anni dal primo episodio, ha affrontato nuovamente l'argomento del potenziale della serie e in che modo potrebbe rivisitare quell'universo.

The Vampire Diaries: Julie Plec delusa dalla cancellazione di Legacies pensa al futuro del franchise

Julie Plec si dice sia "orgogliosa che esausta" di tutto il successo ottenuto con The Vampire Diaries, una delle serie fantasy più apprezzate dal pubblico negli ultimi anni, il cui destino continua a essere incerto. A detta della co-ideatrice, questi sono "i 15 anni più lunghi della mia vita" ma potrebbe avere ancora qualche asso nella manica. Con Deadline, riflettendo sulla sua carriera, ha affrontato la cancellazione di Legacies spiegando perché fosse contraria:

Non ero del tutto soddisfatta di quella decisione. Avevamo una serie tv come The Vampire Diaries in onda da 13 anni e mi sembrava inconcepibile che lo studio non volesse continuare a mandare avanti quella narrazione il più a lungo possibile, sapendo che avevamo in mente altri piani per altri spin-off e altri modi per mandare avanti quel mondo. È stato un momento piuttosto fondamentale nella mia carriera, quando ho capito che spesso solo l'imprevedibilità del business e le sue metriche possono ostacolare un percorso creativo, non importa quanto alla gente piaccia la tua serie tv, non importa quanto le persone ti vogliano per realizzarla o quanto apprezzino il processo. Se c'è una ragione aziendale per archiviare il tutto, allora succede. Ero un po' triste e sorpresa da quella decisione, come lo era anche Mark Pedowitz, tra l'altro. E vorrei che non fosse andata così, perché Legacies in particolare sentivo che era stata progettata per durare ancora molti anni e avere nuove generazioni di cast. Sembrava semplicemente un'occasione persa incredibilmente miope da tutti i punti di vista.

Sorge spontaneo quindi chiedersi: cosa ne sarà dell'universo di The Vampire Diaries? Julie Plec intende approfondire ulteriormente la narrazione? Al sito ha rivelato che le piacerebbe proporre una storia originale, quindi con nuovi personaggi:

Penso che ci siano modi per mantenere in vita l'universo senza dover tornare indietro e ricominciare da capo. Quindi se qualcuno mi chiedesse la mia preferenza, direi che sicuramente andrei in una direzione diversa creando nuovi personaggi.