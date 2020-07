The Umbrella Academy: In anteprima la spettacolare scena d'apertura della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi della serie supereroistica in streaming su Netflix da domani, venerdì 31 luglio.

"Solo un altro giorno". Non provate a dirlo a chi sta aspettando una nuova stagione da oltre un anno. Non lo fa certamente Netflix, che ai fan di The Umbrella Academy in attesa della stagione 2 mostra in anteprima la scena d'apertura del nuovo ciclo di episodi, nel tentativo di rendere queste ore più sopportabili. E ci riesce, perché si tratta di una sequenza sicuramente spettacolare ma, soprattutto, cruciale nello sviluppo delle prossime storie.

La clip mostra la terribile realtà che Cinque vede con i propri occhi dopo essere atterrato nella Dallas del 25 novembre 1963, dopo aver viaggiato indietro nel tempo con i fratelli nel tentativo di riscrivere la storia e salvare il mondo dall'apocalisse che hanno causato inavvertitamente. Invece di una nazione in lutto per l'assassinio di JFK, il ragazzo trova le strade invase dai soldati e dai carri armati russi. "L'URSS attacca gli USA. JFK dichiara guerra ai rossi", titola un giornale. Mentre gli altri membri della Umbrella Academy fanno del loro meglio per dare una mano con i rispettivi super poteri, Hazel entra in scena per allontanare Cinque dalla distruzione totale. "E la mia famiglia?" chiede lui preoccupato, sentendosi rispondere "Non puoi salvarli, se muori".

Il personaggio interpretato da Aidan Gallagher scoprirà che quanto da loro fatto nel finale del ciclo precedente ha causato un nuovo giorno del giudizio. Per questo motivo, i fratelli - che sparpagliati nella Dallas dei primi anni '60 si sono fatti una nuova vita sicuri di essere gli unici sopravvissuti - devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato l'apocalisse, fermarla (di nuovo!) e tornare nel presente per bloccare l'altra apocalisse. Storie che porteranno chiaramente a un'evoluzione degli eccentrici personaggi tratti dal fumetto di Gerard Way, come Ellen Page e Robert Sheehan hanno raccontato nella nostra intervista.