Netflix, le Serie TV in streaming ad agosto 2020

Ad agosto torna Lucifer, con la prima parte della stagione 5, si conclude The Rain e debutta la nuova serie animata Hoops.

Il caldo infernale di agosto avrà più senso quest'anno con l'arrivo su Netflix dei primi otto episodi dell'attesissima quinta stagione di Lucifer. Una delle tante novità che anche nel mese delle vacanze per eccellenza il servizio di video in streaming ha in serbo per gli appassionati di Serie TV. Tra un episodio noir ambientato negli anni '40 e un altro musicale, il diabolico ma sexy personaggio interpretato da Tom Ellis torna sullo schermo con un... gemello!? Del resto, perché averne uno se puoi averne due? Così, mentre tutti pensano di avere a che fare con il ritorno sulla Terra del Signore degli Inferi, scoprono che si tratta in realtà del suo gemello ancora più cattivo, Michael, arrivato a Los Angeles per prendersi tutto quello che Lucifer ha faticosamente costruito. E a proposito di fratelli, si concludono nel frattempo in una Scandinavia post-apocalittica le vicende di The Rain. Nella terza e ultima stagione, Simone e Rasmus riusciranno a trovare le risposte e la salvezza? Sconfiggere il virus sembra possibile, ma a che prezzo?

Tra gli appuntamenti imperdibili del mese anche quello con The Betty Broderick Story, seconda stagione del crime drama antologico rivelazione Dirty John. Amanda Peet e Christian Slater portano sullo schermo la storia del più disastroso divorzio d'America. Ovvero, come un tradimento arriva a distruggere una vita coniugale solo in apparenza perfetta, portando alla pazzia e, ancora peggio, a terribili fatti di cronaca. Si conclude anche Unbreakable Kimmy Schmidt, con lo speciale interattivo Kimmy vs. il Reverendo, mentre il filone delle serie animate per un pubblico adulto sforna la nuova Hoops, comedy su uno sboccato allenatore della squadra di football di un liceo convinto che trasformare la sua orribile squadra in un gruppo vincente gli permetterà di guadagnarsi il biglietto d'ingresso nelle leghe maggiori, dando così una svolta alla sua miserabile esistenza. Ecco la lista completa delle novità in arrivo, che torneremo ad aggiornare nel corso del mese con le aggiunte dell'ultima ora non annunciate anticipatamente.

PRIME VISIONI

1/8 - L'atterraggio perfetto, Stagione 1

5/8 - Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs. il Reverendo

6/8 - The Rain, Stagione 3

7/8 - Alto mare, Stagione 3

7/8 - The New Legends of Monkey, Stagione 2

12/8 - Greenleaf, Stagione 5

14/8 - 3%, Stagione 4

14/8 - Dirty John, Stagione 2

14/8 - La rapina del secolo, Stagione 1

14/8 - Teenage Bounty Hunters, Stagione 1

15/8 - Rita, Stagione 5

15/8 - Stranger, Stagione 2

20/8 - Biohacker, Stagione 1

21/8 - Hoops, Stagione 1

21/8 - Lucifer, Stagione 5A

25/8 - Trinkets, Stagione 2

ALTRE SERIE

1/8 - Gotham, Stagione 5

28/8 - Cobra Kai, Stagioni 1-2

ANIME

20/8 - Great Pretender, Stagione 1

27/8 - Aggretsuko, Stagione 3

PER I PIÙ PICCOLI

1/8 - Super Monsters, La nuova classe

1/8 - Talking Tom and Friends, Stagione 2

4/8 - Go! Go! Cory Carson, Campo estivo

7/8 - I Maghi: I racconti di Arcadia, Miniserie

7/8 - Il magico scuolabus riparte, Destinazione spazio!

7/8 - Parole in festa: Canzoni, Stagione 1

17/8 - Gli Acchiappaglitch, Stagione 2

21/8 - Alien TV, Stagione 1

PROSEGUONO

- Hook, Stagione 1 (ogni sabato)

- The Underclass, Stagione 1 (ogni domenica)