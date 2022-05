The Umbrella Academy 3: Il trailer ufficiale della terza stagione, tra paradossi temporali e rivalità fraterne

News Serie TV

La serie basata sul fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá torna in streaming su Netflix il 22 giugno con 10 nuovi episodi.

L'epico scontro tra gli Hargreeves e la Sparrow Academy è tutto quello che stiamo aspettando di vedere a giugno su Netflix. The Umbrella Academy, la serie supereroistica basata sul fumetto di successo di Gerard Way e Gabriel Bá, tornerà in streaming con la terza stagione il prossimo 22 giugno. Quando manca poco più di un mese al grande giorno, Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano che anticipa quello che vedremo nei nuovi 10 episodi: un assaggio? Sfide tra fratelli, nuovi paradossi temporali e un'entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell'universo.





The Umbrella Academy: La trama della terza stagione

Ricorderete che alla fine della seconda stagione i fratelli Hargreeves erano riusciti a tornare nel presente dopo aver trascorso un periodo di tempo nella Dallas degli anni '60 e aver impedito (di nuovo) l'Apocalisse, questa volta causata da un disastro nucleare. Tornati a casa, però, si erano resi conto che le cose non erano affatto come le avevano lasciate quando si erano trovati di fronte ai membri di una nuova accademia, composta da nuovi e mai visti supereroi: la cosiddetta Sparrow Academy che Netflix descrive come "geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg". Gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore.

Tra sfide, perdite, sorprese e un'entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell'universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale? Nel trailer, gli Hargreeves sono alle prese con l'essere stati sostituiti da "un branco di deformi, cubi e uccelli" mentre cercano di capire (ancora una volta!) come salvare gli umani in soli 5 giorni. Ma forse potranno contrare su un volto familiare che appare negli ultimi secondi della clip?

Il cast e i nuovi attori

Nel trailer ritroviamo Elliot Page il cui personaggio sarà transgender e si chiamerà Viktor Hargreeves. Nella terza stagione torneranno inoltre le star Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore e Ritu Arya. Ma insieme a loro ci saranno anche i nuovi attori, interpreti dei membri della Sparrow Academy: Justin Cornwell (Training Day) sarà Marcus/Sparrow Numero 1, Britne Oldford (The Flash) saràFei/Sparrow Numero 3, Jake Epstein (Degrassi: The Next Generation) sarà Alphonso/Sparrow Numero 4, Genesis Rodriguez (Time After Time) sarà Sloane/Sparrow Numero 5, Cazzie David (Eighty-Sixed miniseries) sarà Jayme/Sparrow Numero 6, il "Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale" noto anche come Christopher, oltre alla star di Euphoria Javon Walton, al momento un personaggio abbastanza misterioso. Per i dettagli su questi nuovi personaggi vi rimandiamo ai poster ufficiali dei membri della Sparrow Academy.