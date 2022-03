The Umbrella Academy 3: Il personaggio di Elliot Page farà coming out come transgender

News Serie TV

Nella terza stagione della serie Netflix conosceremo Viktor Hargreeves: l'annuncio dell'attore.

A volte la finzione non può che rispecchiare la realtà ed è quello che succederà nella terza stagione di The Umbrella Academy, la serie Netflix basata sulla popolare saga di fumetti creata da Gerard Way e Gabriel Bá. Quando ritroveremo i supereroi della famiglia Hargreeves nei nuovi episodi attesi per il prossimo 22 giugno, ci sarà un grande cambiamento: il personaggio di Elliot Page, Vanya Hargreeves, sarà transgender proprio come il suo interprete. Lo ha annunciato sui social lo stesso attore pubblicando in anteprima una foto tratta dalla terza stagione.

Welcome to the family, Viktor — we’re so happy you’re here ❤️ https://t.co/hQwD4Vvlkd — Netflix (@netflix) March 29, 2022

Il percorso di Elliot Page (e quello di Viktor)

"Vi presento Viktor Hargreeves", ha scritto Elliot Page sui social. Subito il post è stato ricondiviso anche da Netflix che ha aggiunto: "Benvenuto in famiglia, Viktor. Siamo felicissimi di averti qui". Significa, quindi, che il personaggio interpretato da Page nelle prime due stagioni - una donna cisgender - farà coming out come transgender nei nuovi episodi. Il suo percorso ricalcherà quindi quello del suo interprete che a dicembre 2020 aveva fatto coming out come persona transgender non-binaria scegliendo i pronomi lui/loro.In quell'occasione la GLAAD, l'associazione che si occupa di promuovere e garantire un'accurata rappresentazione delle persone LGBTQ+ sullo schermo, aveva sostenuto Page definendolo "un'ispirazione per innumerevoli persone trans e non-binarie" aggiungendo: "Tutte le persone transgender meritano la possibilità di essere se stesse e di essere accettate per quello che sono. Oggi celebriamo lo straordinario Elliot Page". La storia di Viktor, proprio come quella di Elliot, potrebbe quindi essere un bell'esempio per le molte persone che fanno fatica a vedersi rappresentate in tv.

The Umbrella Academy 3: La trama

Ma il cambiamento che investirà Viktor Hargreeves non sarà l'unico con cui avranno a che faire i protagonisti. Ricorderete che alla fine della seconda stagione di The Umbrella Academy i fratelli Hargreeves erano riusciti a tornare nel presente dopo aver trascorso un periodo di tempo nella Dallas degli anni '60 e aver impedito (di nuovo) l'Apocalisse, questa volta causata da un disastro nucleare. Tornati a casa, però, si erano resi conto che le cose non erano affatto come le avevano lasciate quando si erano trovati di fronte ai membri di una nuova accademia, composta da nuovi e mai visti supereroi: la cosiddetta Sparrow Academy. Descritti come "intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg" e guidati da Ben (Justin H. Min) - il fratello che tutti consideravano morto da tempo -, i 'passeri' non daranno esattamente il benvenuto alle loro controparti alternative in questa nuova linea temporale.