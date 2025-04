The Testaments, ordinato ufficialmente il sequel di The Handmaid's Tale: La prima foto del cast

News Serie TV

Hulu ha dato il via libera a The Testaments, la serie ambientata dopo gli eventi di The Handmaid's Tale e basata sull'omonimo romanzo di Margaret Atwood: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ora è ufficiale: la stagione finale di The Handmaid's Tale, in arrivo il prossimo 8 aprile (in Italia in esclusiva su TimVision), non sarà la fine della storia. Il servizio di video in streaming Hulu ha ordinato ufficialmente The Testaments, la serie sequel basata sull'omonimo seguito letterario dell'acclamato romanzo di Margaret Atwood da cui è stata tratta la serie originale. Con un post sui social, il servizio di video in streaming ha dato l'annuncio e mostrato una foto scattata al tavolo di lettura, con tutti gli attori. È stato confermato il ritorno di Ann Dowd nei panni di Zia Lydia, mentre Elisabeth Moss (l'interprete di June in The Handmaid's Tale) sarà coinvolta come produttrice esecutiva.

It's official! The Testaments, based on Margaret Atwood's sequel to The Handmaid's Tale, starts production April 7. Ann Dowd will reprise her role as Aunt Lydia with Elisabeth Moss as an executive producer of the series. Follow @TestamentsHulu for more! pic.twitter.com/FxZBnjEDUD — Hulu (@hulu) April 1, 2025

The Testaments: La trama del sequel di The Handmaid's Tale

Ambientata oltre 15 anni dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale, The Testaments si svolge nell'inquietante teocrazia di Gilead e segue le vicende di tre donne: Zia Lydia (Ann Dowd), Agnes (Chase Infiniti) e Daisy (Lucy Halliday). Nel libro i destini di queste tre figure si intrecciano mentre scoprono i segreti di Gilead e si uniscono alla resistenza contro il regime. La serie si presenta anche come una storia di formazione che vede una nuova generazione di giovani donne a Gilead alle prese con il futuro cupo che le attende. Per queste giovani donne, crescere a Gilead è tutto ciò che hanno mai conosciuto. Non avevano ricordi tangibili del mondo esterno prima del loro indottrinamento in questa vita. Di fronte alla prospettiva di essere date in sposa e di vivere una vita di servitù, saranno costrette a cercare alleati, sia nuovi che vecchi, per aiutarle nella loro lotta per la libertà e la vita che meritano.

Al timone del progetto c'è Bruce Miller, già showrunner della serie originale. Miller sarà anche produttore esecutivo insieme a Warren Littlefield, con MGM Television come studio di produzione. La produzione della prima stagione inizierà proprio il 7 aprile, un giorno prima della première della sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale.

Il resto del cast e le descrizioni dei personaggi

Nella foto vediamo altri membri del cast. Hulu ha fornito anche le descrizioni dei vari personaggi: