The Studio: ecco il teaser trailer della serie di Seth Rogen che prende di mira la Hollywood contemporanea

Arriva in streaming il 26 marzo 2025 su Apple TV+ questa serie in cui l'attore americano interpreta il ruolo di un produttore a capo di uno studio che deve affrontare la crisi del cinema. Ecco teaser e trama di The Studio.

Una serie in cui si racconta con ironia dello smarrimento di Hollywood di fronte alla crisi e alle trasformazioni e alle sfide del cinema contemporaneo.

Viene quasi da chiedersi come mai non ci sia pensato prima. A pensarci ora, comunque, sono stati Seth Rogen e Evan Goldberg, che sono ideatori, sceneggiatori, produttori e registi di The Studio, che vedremo in streaming su Apple TV+ a partire dal 26 marzo del prossimo anno.

Secondo la trama ufficiale, in The Studio Seth Rogen veste i panni di Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios, società di produzione hollywoodiana in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di combattivi dirigenti devono fare fronte alle proprie insicurezze, con artisti narcisisti e con i vili rappresentanti del potere finanziario mentre provano a fare ciò che diventa sempre più difficile fare: realizzare grandi film. Nascondendo dietro abiti eleganti il panico che provano, vedono in ogni festa, set visit, decisione sul casting, riunione marketing e premiazione l'opportunità di un successo incredibile o quella di una catastrofe che ponga fine alla loro carriera. Da persona che mangia, dorme e respira cinema, Matt ha inseguito tutta la vita un lavoro che ha ottenuto ma che ora potrebbe distruggerlo.

Nel cast della serie, di cui vi mostriamo qui di seguito il primo, interessantissimo teaser trailer, ci sono anche Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders, con Bryan Cranston a fare da guest star. Ma occhio, che nel teaser c'è anche un certo Martin Scorsese, e non solo... Sapete individuare tutti i cammei?