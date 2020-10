The Stand: Il trailer ufficiale della miniserie tratta da L'ombra dello scorpione di Stephen King

News Serie TV

Il nuovo adattamento del popolare romanzo The Stand di Stephen King arriva negli Stati Uniti, in streaming su CBS All Access, il 17 dicembre: ecco il trailer ufficiale.

È un'epica battaglia tra il bene e il male quella anticipata dal trailer ufficiale di The Stand, la miniserie che porterà ancora una volta sul piccolo schermo, dopo l'adattamento in onda su ABC nel 1994, il romanzo bestseller di Stephen King L'ombra dello scorpione. La clip estesa della nuova serie, il cui debutto è fissato in streaming sull'americana CBS all Access il 17 dicembre, è stata diffusa in occasione del Comic-Con di New York.

The Stand: La trama della miniserie

Scritta dall'ideatore di SEAL Team Ben Cavell insieme con Josh Boone (Colpa delle stelle), anche regista di tutti gli episodi, The Stand racconta in nove episodi un mondo decimato da una pandemia dopo che un virus è sfuggito al controllo dell'uomo. Mentre inizia una guerra tra due fazioni, quella del bene e quelle del male, il destino dell'umanità si regge sulle deboli spalle dell'ultracentenaria Abagail Freemantle (Whoopi Goldberg), leader spirituale di un gruppo di sopravvissuti che tenta di ricreare una società democratica a Boulder, in Colorado. Tuttavia, le loro buone intenzioni si scontrano con quelle opposte di un altro gruppo di sopravvissuti, guidato da un demonio con poteri soprannaturali conosciuto come Randall Flagg o L'uomo in nero (Alexander Skarsgård).Nella clip vediamo quest'ultimo terrorizzare le persone mentre la voce di Abigail avverte: "L'uomo in nero diventa più forte ogni giorno che passa. Il mondo adesso è una pagina bianca. Devi prendere una posizione".

Il cast

Oltre ai già citati Alexander Skarsgård e Whoopi Goldberg, il resto del cast di The Stand include Odessa Young (Assassination Nation), Amber Heard (Aquaman) nei panni di Nadine Cross; James Marsden (Westworld) in quelli dell'ex militare immune al virus Stu Redman; Daniel Sunjata (Rescue Me) che è Cobb; Jovan Adepo (The Leftovers) che interpreta Larry Underwood; Owen Teague (Bloodline) che è Harold Lauder; Brad William Henke (Orange is the New Black) che è Tom Cullen e Henry Zaga (Cercando Alaska) Nick Andros. A loro si aggiungono Heater German, Greg Kinnear, Nat Wolff, Katherine McNamara, Eion Bailey e Hamish Linklater. La miniserie, inoltre, coinvolge direttamente Stephen King che, per l'occasione, ha scritto un nuovo finale in modo da lasciare sorpresi anche i lettori del libro. Oltre al trailer, è stato diffuso il poster ufficiale di The Stand che potete vedere in basso.