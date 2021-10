The Shrink Next Door: Il trailer ufficiale italiano della miniserie con Will Ferrell e Paul Rudd

News Serie TV

La dark comedy debutterà in streaming su Apple TV+ il 12 novembre.

Arriva su Apple TV+ una miniserie con un cast stellare che saprà farci sorridere ma ci lascerà anche l'amaro in bocca. Parliamo di The Shrink Next Door, dark comedy che riunisce la coppia comica formata da Will Ferrell e Paul Rudd. In attesa del debutto - previsto sulla piattaforma di video in streaming di Apple per il prossimo 12 novembre con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi rilasciati settimanalmente ogni venerdì - ecco il trailer ufficiale italiano appena diffuso dal servizio.

La trama e il cast di The Shrink Next Door

Ispirato a fatti realmente accaduti e al podcast omonimo prodotto da Wondery e Bloomberg Media, The Shrink Next Door descrive il bizzarro rapporto tra lo psichiatra delle star, il dottor Isaac "Ike" Herschkopf (Paul Rudd), e il suo paziente di lunga data Martin "Marty" Markowitz (Will Ferrell). Accompagnato dall'ignara moglie Bonnie Herschkopf (Casey Wilson), Ike sfrutta e manipola per oltre un decennio il povero Marty che appare completamente indifeso e in balia del suo psichiatra, al contrario di sua sorella Phyllis (Kathryn Hahn), che testardamente lo invita a diffidare del Dottor Herschkopf. La serie esplora come una dinamica medico-paziente, apparentemente normale, si trasformi in una relazione di sfruttamento piena di manipolazione, presa di potere e disfunzione all'ennesima potenza.

Gli otto episodi di The Shrink Next Door sono diretti da Michael Showalter e Jesse Peretz e scritti da Georgia Pritchett (Succession, Veep). Oltre a recitare, Will Ferrell e Paul Rudd sono anche produttori esecutivi del progetto insieme a Pritchett, Showalter e altri. Il conduttore del podcast Joe Nocera è co-produttore esecutivo.

