The Sandman perché non è stata ancora rinnovata? A che punto sono le trattative per la seconda stagione

Netflix non ha ancora preso una decisione sul futuro della serie tratta dal fumetto cult di Neil Gaiman (forse perché costa troppo?), ma i creatori si dicono "cautamente ottimisti".

The Sandman, la tanto attesa serie fantasy basata sul fumetto di Neil Gaiman e incentrata sulle gesta del Re dei Sogni Morfeo (Tom Sturridge), è arrivata su Netflix con la prima stagione ormai oltre un mese fa, il 5 agosto (e il 19 agosto è uscito un episodio extra). Il titolo ha resistito nella Top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma per diverse settimane, diventando una delle serie più chiacchierate dell'estate 2022. Eppure, nonostante il grande clamore e l'interesse che ha suscitato nel pubblico, il servizio di video in streaming non l'ha ancora ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. Voci di corridoio, supportate da alcune dichiarazioni dello stesso Gaiman, parlano di costi veramente elevati (soprattutto per gli effetti speciali) che la società non sarebbe più disposta a sostenere in vista di un secondo ciclo di episodi, ma oggi finalmente i creatori hanno rotto il silenzio dicendosi "cautamente ottimisti" per un possibile rinnovo imminente.

The Sandman 2 ci sarà? La richiesta dei fan

Negli ultimi giorni i fan di The Sandman hanno fatto entrare nelle tendenze di Twitter l'hashtag #RenewSandman chiedendo a Netflix di rinnovare immediatamente la serie, soprattutto in vista del grande evento virtuale per i fan Tudum, previsto per il prossimo 24 settembre. In molti fanno notare come ci siano voluti decenni affinché una trasposizione dell'opera di Gaiman arrivasse finalmente sullo schermo, in questo caso sul piccolo schermo, e che sarebbe un peccato non dare seguito a una storia e a un protagonista dalle enormi potenzialità.

Le ultime notizie sul rinnovo

Intervistato recentemente da ScreenRant, il supervisore degli effetti visivi di The Sandman Ian Markiewicz non ha potuto schivare le domande sull'ipotetico rinnovo della serie. Markiewicz ha detto che i creatori nutrono ancora speranza in un rinnovo e che sono "cautamente ottimisti" al riguardo. Nel dettaglio, l'addetto ai lavori ha dichiarato:

"Siamo tutti cautamente ottimisti. Penso che Allan [Allan Heinberg, lo showrunner di The Sandman, ndr.] non abbia alcuna conoscenza segreta. Penso che, a questo punto, lo show abbia dimostrato quello che doveva dimostrare. Ci sentiamo abbastanza fiduciosi, capiamo anche che ci sono molte cose che influenzano una certa decisione. Stiamo cercando di essere entusiasti ma anche rispettosi nei confronti di quel processo. Noi vogliamo solo essere in grado di fare del nostro meglio, quindi penso che lo consideriamo un investimento. Pensiamo 'Speriamo che vada avanti, speriamo di essere in grado di poterlo farlo di nuovo' e, se è così, vogliamo sentire di utilizzare il tempo a disposizione al meglio. Ci piace anche la reciproca compagnia, ed è una cosa divertente, quasi non sembra che sia un lavoro pesante. Sembra che ci incontriamo e parliamo di qualcosa di cui siamo entusiasti. Così speriamo di conoscere presto una decisione. Ma, al momento, qualsiasi cosa è solo speculazione".

Quindi il supervisore degli effetti visivi ha anticipato che lui e le altre persone coinvolte nella realizzazione di The Sandman non stanno perdendo tempo e stanno già lavorando a una seconda stagione, nonostante non sia stata ancora ufficialmente confermata:

"Abbiamo già un arco narrativo. A breve io, Gary Steele, il nostro scenografo, e Allan ci vedremo a pranzo e parleremo di un copione. Discuteremo su cose come: 'Ok, parliamo dell'episodio 2x01. Cosa ne pensiamo? Dove possiamo girarlo? Possiamo farlo in uno spazio reale? In caso negativo, cosa dobbiamo costruire?' e cose del genere".

Speriamo davvero di avere buone notizie dall'evento Tudum che noi di Comingsoon.it seguiremo in diretta sabato 24 settembre, per raccontarvi tutte le novità in tempo reale.