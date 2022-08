The Sandman: Netflix rilascia a sorpresa un episodio extra con un cast stellare

News Serie TV

Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant e Michael Sheen sono tra le guest star di un episodio speciale della serie di Neil Gaiman già disponibile in streaming.

Se vi sentite già orfani di The Sandman dopo aver divorato i 10 episodi della prima stagione, Netflix ha una sorpresa per voi. Sul servizio di video in streaming, da oggi, è disponibile un nuovo episodio della serie dark fantasy basata sul fumetto di Neil Gaiman. Si tratta di un episodio bonus a sorpresa che coinvolge come guest star nomi importanti, alcuni dei quali già vecchi collaboratori di Gaiman: è il caso di David Tennant e Michael Sheen (già protagonisti della serie Good Omens, anch'essa tratta da un'opera dell'autore); ma tra i talenti coinvolti ci sono anche Sandra Oh e James McAvoy.

The Sandman: Il cast stellare dell'episodio bonus

L'undicesimo episodio - lungo ben 64 minuti e scritto da Catherine Smyth-McMullen - adatta per il piccolo schermo due storie molto amate dai fan della graphic novel DC Comics da cui la serie è tratta: Il sogno di mille gatti e Calliope. L'episodio, diviso in due parti, è un episodio ibrido che mescola live-action e animazione. Il sogno di mille gatti è la parte animata e segue una gatta siamese che sogna un nuovo mondo e perciò interagisce con Morfeo; coinvolge il protagonista Tom Sturridge insieme a diverse star che, nell versione originale, prestano la voce ad altrettanti personaggi: Sandra Oh è The Prophet, Rosie Day è The Tabby Kitten, David Gyasi è Grey Cat, Joe Lycett è Black Cat, Gaiman stesso è Crow/Skull Bird, McAvoy è Golden-Haired Man, David Tennant è Don, Georgia Tennant è Laura Lynn, Michael Sheen è Paul, Anna Lundberg è Marion, Nonso Anozie è Wyvern, Diane Morgan è Gryphon, e Tom Wu è Hippogriff.

Calliope, che è la parte dell'episodio in live-action, è diretta da Louise Hooper. Si concentra su uno scrittore con un disperato bisogno di ispirazione che finisce con trovarsi faccia a faccia con Morfeo (Sturridge). Quest'ultimo è affiancato da Melissanthi Mahut nel ruolo di Calliope, Arthur Darvill come Richard Madoc, Nina Wadia nel ruolo di Fate Mother, Souad Faress in quello di Fate Crone, Dinita Gohil come Fate Maiden, Kevin Harvey nel ruolo di Larry, Amita Suman in quello di Nora e Derek Jacobi come Erasmus Fry.

The Sandman non ha ancora ottenuto l'okay per una seconda stagione da parte di Netflix ma la fiducia che il servizio ha riposto nella serie ci fa ben sperare. Aspettiamoci buone notizie molto presto.