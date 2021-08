The Resident, sconcerto tra i fan: Emily VanCamp non tornerà nella stagione 5

News Serie TV

L'attrice, interprete dell'infermiera Nic Nevin, lascia il cast della serie tv dopo quattro stagioni.

Il ritorno dalla pausa estiva non poteva essere più traumatico per i fan di The Resident. Emily VanCamp, tra i protagonisti del medical drama della FOX sin dal suo esordio nel 2018, ha lasciato il cast e non riprenderà il ruolo dell'infermiera Nic Nevin nella quinta stagione (in onda negli Stati Uniti dal 21 settembre).

Emily VanCamp lascia The Resident: Le possibili ragioni

Al momento si ignorano le circostanze che hanno allontanato l'attrice dalla serie tv. Qualche giorno fa, lei e il marito Josh Bowman, con il quale aveva condiviso il set di Revenge, hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Iris. L'addio della VanCamp a The Resident arriva in un momento che, almeno dal punto di vista narrativo, non lasciava immaginare un simile epilogo per Nic. Per tutta la serie l'interesse amoroso del Dott. Conrad Hawkins, i due personaggi si erano finalmente sposati nella premiere della quarta stagione e Nic aveva dato alla luce la loro prima figlia nel finale in onda lo scorso maggio.

Tuttavia, i teaser trailer della quinta stagione sembrano suggerire un possibile, prematuro finale triste per Nic e Conrad. L'ultimo, che vi proponiamo qui di seguito, mostra infatti il personaggio interpretato da Matt Czuchry prendersi cura della piccola Gigi da solo, e, qualche fotogramma dopo, una coppia di poliziotti bussare alla sua porta. Inoltre, in una precedente intervista con TVLine, il co-showrunner di The Resident Peter Elkoff aveva parlato di uno sviluppo importante e potenzialmente rivoluzionario nella quinta stagione: "Quando il nostro pubblico - il nostro fedele e amato pubblico - si sintonizzerà per il primo episodio della stagione 5, sarà scioccato da alcuni cambiamenti che stanno per avvenire in ospedale. Questo è tutto quello che posso dire".