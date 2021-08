Continua la favola dopo Revenge: Emily VanCamp e Josh Bowman sono diventati genitori!

News Serie TV

Gli attori, convolati a nozze nel 2018, si erano innamorati proprio sul set della serie tv di ABC.

Fiocco rosa per Emily VanCamp e Josh Bowman, una delle coppie televisive più amate che ha dimostrato di funzionare benissimo anche nella vita reale. Gli attori - innamorati sia sul set che nella realtà fin dai tempi del drama di ABC Revenge - hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, una bambina che hanno chiamato Iris.

L'annuncio di Emily VanCamp e Josh Bowman

Emily VanCamp - che abbiamo visto recentemente anche nuovamente nei panni di Sharon Carter in The Falcon and the Winter Soldier e il cui personaggio Nic nel medical drama The Resident, ironia della sorte, aveva dato alla luce una figlia proprio nel finale della scorsa stagione - ha condiviso la bella notizia con i fan via Instagram. L'attrice ha postato alcune foto, tra cui una in cui si vede in primo piano la manina della piccola Iris aggrappata alla sua. Nelle altre immagini, scattate evidentemente nei mesi scorsi, si è mostrata invece per la prima volta con il pancione della gravidanza che per tutto il tempo ha tenuto segreta; in un'altra foto il futuro papà Josh Bowman le dà un bacio mentre le accarezza la pancia. "Benvenuta al mondo piccola dolce Iris. I nostri cuori sono pieni di gioia", ha scritto VanCamp nel post. La coppia, dopo essersi conosciuta sul set di Revenge nel 2011, aveva annunciato il fidanzamento ufficiale nel 2017 ed era convolata a nozze nel 2018 quando alle Bahamas era stato celebrato un matrimonio per pochi intimi.

Foto: Instagram @emilyvancamp