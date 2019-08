The Purge arruola Rochelle Aytes nella stagione 2

News Serie TV

Al cast si è unita anche l'attrice di Greenhouse Academy Danika Yarosh.

Vista l'ultima volta in Hawaii Five-0 e meglio conosciuta per i suoi trascorsi in Mistresses, Rochelle Aytes ha ottenuto un ruolo ricorrente nella stagione 2 di The Purge, la serie di USA basata sul franchise cinematografico di successo La notte del giudizio.

L'attrice interpreterà Michelle Moore, una donna costretta a rifarsi una vita dopo che il suo mondo è stato distrutto da un assassino, entrato nella casa che condivideva con il marito, Marcus (Derek Luke, Tredici), durante la notte del giudizio.

I produttori hanno ingaggiato anche Danika Yarosh (Greenhouse Academy) per il ruolo ricorrente di Kelen Stewart, una studentessa universitaria che cerca di aiutare il suo fidanzato, Ben (Joel Allen), a processare gli orrori visti durante l'epurazione.