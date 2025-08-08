The Paper: Il trailer ufficiale dello spin-off di The Office con Sabrina Impacciatore

News Serie TV

Il servizio di video in streaming Peacock ha diffuso il trailer ufficiale di The Paper, la serie nata da una costola di The Office e ambientata nella redazione di un giornale di provincia: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Non siamo più a Scranton ma in Ohio, nella redazione di un giornale che fatica a rimanere a galla. Ma il mood, a giudicare dal trailer ufficiale di The Paper (l'atteso spin-off di The Office) è lo stesso. La nuova serie debutterà, negli Stati Uniti su Peacock, il prossimo 4 settembre (mentre in Italia non ha ancora una collocazione) e nel cast, tra gli altri, spiccano la nostra Sabrina Impacciatore, Domhnall Gleeson e il veterano di The Office Oscar Nuñez. Guardate l'anteprima qui sotto.

The Paper: La trama della serie spin-off di The Office

Lo stile di The Paper, creata da Greg Daniels e Michael Koman, è lo stesso a cui ci ha abituati The Office, quello del mockumentary. Troviamo così la stessa troupe del finto documentario che ha seguito la filiale di Scranton di Dunder Mifflin per nove stagioni puntare ora le sue telecamere su un quotidiano in difficoltà dell'Ohio, il Toledo Truth Teller. Il giornale pubblica articoli molto poco impegnati, tipo quello intitolato "Non crederete a quanta mancia Ben Affleck abbia lasciato al suo autista di limousine", ma il nuovo caporedattore Ned Sampson (interpretato da Domhnall Gleeson di The Patient) ammette francamente che il giornale "fa schifo" e vuole riportarlo alle sue radici serie e giornalistiche. Cerca così di reclutare nuovi giornalisti tra lo staff, ma la loro esperienza di scrittura si limita a tweet e chat di gruppo. Ned però ha un sacco di idee per aiutare il vecchio periodico a riconquistare i suoi giorni di gloria ed è determinato a cercare nuove storie.

Il cast

Nel trailer notiamo subito che la troupe del documentario viene subito riconosciuta da una vecchia conoscenza, l'ex contabile della Dunder Mifflin Oscar, interpretato ancora una volta da Oscar Nuñez di The Office. Lui però non sembra affatto contento di rivederli. "Non di nuovo! Non sono d'accordo con niente di tutto questo!", urla quando vede le telecamere. Naturalmente ci sono anche tanti nuovi personaggi: Esmerelda (Sabrina Impacciatore, in un ruolo che assomiglia molto a quello di Steve Carell in The Office), Mare (Chelsea Frei), Detrick (Melvin Gregg), Adelola (Gbemisola Ikumelo), Adam (Alex Edelman), Nicole (Ramona Young), Ken (Tim Key), Barry (Duane Shepard Sr.) e Travis (Eric Rahill).