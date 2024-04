The Office: Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson nel reboot della serie cult

News Serie TV

Alla potenziale serie, ambientata nello stesso universo della comedy originale ma in un'altra filiale della Dunder Mifflin, sta lavorando il co-ideatore e produttore esecutivo Greg Daniels.

Con The White Lotus l'America ha scoperto la nostra Sabrina Impacciatore e adesso l'attrice romana è inarrestabile! Avrebbe infatti firmato per entrare nel cast del potenziale reboot di The Office e, insieme a lei, ci sarebbe anche Domhnall Gleeson (The Patient). Non si conoscono ancora i dettagli dei ruoli a loro affidati. La notizia è riportata da Deadline e da altre testate americane che citano fonti vicine alla produzione, ma per il momento è meglio non lasciarsi andare all'entusiasmo visto che il progetto è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo se otterrà effettivamente l'okay per una prima stagione.

The Office: Cosa sappiamo sul reboot

La notizia di una nuova serie ambientata nell'universo della pluripremiata comedy The Office risale allo scorso settembre. Il ritorno in tv della comedy è diventato più concreto quando lo scorso gennaio Deadline ha fatto sapere che lo stesso co-ideatore e produttore esecutivo dell'originale, Greg Daniels, avrebbe messo insieme una stanza degli sceneggiatori al fine di esplorare idee per una nuova interazione del franchise. Insieme a lui, come nuovo co-ideatore, c'è Michael Koman.

Stando alle prime informazioni trapelate, la nuova serie sarà ambientata probabilmente in un'altra filiale della Dunder Mifflin - azienda che produce articoli di carta - e ruoterà attorno a un nuovo gruppo di personaggi. Tuttavia, questi esisterebbero nello stesso mondo di The Office, in cui abbiamo seguito per nove stagioni gli impiegati della filiale di Scranton guidata da Michael Scott (Steve Carell che però ha lasciato la serie verso la fine della settima stagione). Come la serie originale, in cui si immaginava una troupe alle prese con la realizzazione di un documentario in ufficio, anche nel reboot potrebbe essere usato l'espediente del mockumentary, ha fatto sapere Daniels. Non ci resta che incrociare le dita e sperare in un annuncio ufficiale.