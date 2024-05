The Office: Ordinato ufficialmente lo spin-off con Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore

News Serie TV

La comedy, ambientata nello stesso universo della serie originale, avvierà la produzione a luglio.

Il servizio di video in streaming Peacock ha ordinato ufficialmente il famoso reboot di The Office di cui si parla ormai da mesi. Si tratterà, ha precisato, di uno spin-off incentrato su un nuovo gruppo di personaggi ma ambientato nello stesso universo della serie americana originale con Steve Carell. Confermati i primi nomi del cast, Domhnall Gleeson (The Patient) e Sabrina Impacciatore (amatissa dal pubblico americano dopo The White Lotus), già trapelati in precedenza.

The Office: La trama dello spin-off e tutto quello che sappiamo

La notizia di una nuova serie ambientata nell'universo della pluripremiata comedy The Office risale allo scorso settembre. Il ritorno in tv della comedy è diventato più concreto quando lo scorso gennaio Deadline ha fatto sapere che lo stesso co-ideatore e produttore esecutivo dell'originale, Greg Daniels, avrebbe messo insieme una stanza degli sceneggiatori al fine di esplorare idee per una nuova interazione del franchise. Insieme a lui, come nuovo co-ideatore, c'è Michael Koman.

La nuova serie non sarà ambientata in un'altra filiale della Dunder Mifflin, come precedentemente ipotizzato, ma avrà in comune la stessa intrepida e instancabile troupe di documentari che in The Office si immaginava immortalasse le imprese degli impiegati dell l'azienda di articoli di carta. Al centro del racconto, condotto quindi sempre in stile mockumentary, stavolta c'è una redazione di un giornale del Midwest, storico ma vicino al fallimento. La troupe seguirà i tentativo dell'editore di rilanciare la testata anche attraverso il contributo di giornalisti volontari. Al momento si conoscono dettagli dei personaggi affidati a Gleeson e Impacciatore. Lo spin-off non ha ancora un titolo, ma sappiamo che le riprese inizieranno il prossimo luglio. Tra i produttori esecutivi, oltre a Daniels e Koman, ci sono anche i creatori di The Office UK Ricky Gervais e Stephen Merchant, oltre a Howard Klein e Ben Silverman.

Le dichiarazioni

"Sono passati più di 10 anni da quando l'episodio finale di The Office è andato in onda su NBC, e l'acclamata serie comica continua a guadagnare popolarità e a costruire nuove generazioni di fan su Peacock", ha detto Lisa Katz, presidente della divisione contenuti sceneggiati di NBCU Entertainment in un comunicato. "In collaborazione con Universal Television e guidata dal team creativo di Greg Daniels e Michael Koman, questa nuova serie ambientata nell’universo della Dunder Mifflin introduce un nuovo cast di personaggi in un nuovo ambiente maturo per la narrazione comica: un quotidiano", ha aggiunto.