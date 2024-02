The O.C.: Mischa Barton confessa di aver avuto una storia con Ben McKenzie sul set

News Serie TV

Non solo Ryan e Marissa, anche tra Ben McKenzie e Mischa Barton c'era chimica sul set di The O.C. e per la prima volta l'attrice svela i retroscena: "Era complicato".

Una delle coppie delle serie tv più "shippate" di sempre, Ryan e Marissa di The O.C., per qualche tempo è stata reale. Oltre 20 anni dopo il debutto di una delle serie teen che hanno fatto la storia della tv americana, l'interprete della bella e fragile Marissa Cooper, Mischa Barton, ha confessato di aver avuto una relazione con il collega Ben McKenzie, il duro dal cuore d'oro Ryan Atwood, durante le riprese della serie. Un'esperienza, ha ammesso l'attrice, di cui non ha però un bellissimo ricordo e che l'ha segnata parecchio.

The O.C.: Mischa Barton e la difficile esperienza sul set

Ospite del podcast Call Your Daddy, Mischa Barton si è aperta completamente a proposito dell'esperienza sul set di The O.C. dove ha iniziato a recitare quando aveva appena 17 anni. "Ho iniziato che ero vergine, davvero una bambina, e mi sentivo come se dovessi crescere in fretta. Recitare con persone più grandi di me mi faceva pensare 'Oh wow. Loro sanno cosa stanno facendo. E ci saranno delle relazioni in questo show e anche tu dovrai mettere in scena certe cose', e non mi sentivo davvero pronta per questo, perché a scuola non ero lanciata e non avevo mai frequentato nessuno prima", ha spiegato Barton.

La differenza d'età tra lei e gli altri membri del cast (soprattutto con McKenzie all'epoca aveva 25 anni) non è stato un ostacolo facile fa superare. Il fatto che lei fosse alle prime armi e non avesse mai vissuto esperienze da adulti, compresa vivere da sola a Los Angeles, l'ha fatta sentire distante dai colleghi, almeno all'inizio. Anche in altre occasioni Barton ha parlato di brutti ricordi legati agli anni trascorsi nella serie, come quando si sentiva spinta dalla società a fare sesso prima di essere pronta per via delle azioni che Marissa compiva invece nella serie.

Mischa Barton e Ben McKenzie sono stati insieme anche nella vita reale

Barton ha spiegato che non ha aiutato, poi, l'aver avuto una relazione con Ben McKenzie che è stato a tutti gli effetti il suo primo ragazzo. I due hanno iniziato a frequentarsi molto presto, già durante le prime settimane di riprese quando ancora non erano arrivati neppure a metà della prima stagione. "È stato sicuramente complicato, perché accadeva proprio sul set e mi sentivo sopraffatta e non ero pronta per nulla di tutto questo", ha raccontato l'attrice ricordando anche un aneddoto particolare. "Ricordo che dicevano 'Mischa è scomparsa con Ben e ha solo 17 anni e mezzo, 18', e i produttori sono andati dai miei genitori e ne hanno parlato con loro. Per me è stata una dura prova", ha aggiunto.

Alla fine, ha detto l'attrice, è stata lei a troncare quella relazione perché "troppo travolgente e vicina a casa". Tuttavia ha riconosciuto che la chimica tra lei e Ben è stata sicuramente trasportata sullo schermo, specialmente quando si Ryan e Marissa si sono dati il primo bacio mentre erano bloccati su una ruota panoramica durante la prima stagione. "Le persone si sono innamorate [dei personaggi] perché c'erano amicizia e amore genuini a un certo livello", ha detto. "Quella tensione sessuale era lì e si vede, anche quando guardi le scene sulla ruota panoramica e cose del genere. Penso che a quel punto ci odiassimo a vicenda, ma c'era ancora questo tensione intensa in quella scena, quindi ha funzionato davvero bene per la serie", ha osservato Barton.