The Night Agent: La data d'uscita e il teaser trailer italiano della seconda stagione

News Serie TV

Il thriller d'azione con Gabriel Basso è stato già rinnovato da Netflix per una terza stagione.

Peter Sutherland non potrà fidarsi di nessuno nella seconda stagione di The Night Agent. Netflix ha annunciato che i nuovi episodi della serie d'azione tratta dal romanzo di Matthew Quirk arriveranno in piattaforma il prossimo 23 gennaio. Inoltre ha diffuso il teaser trailer ufficiale in italiano che potete vedere qui sotto. Ma l'avventura non finisce qui visto che, solo qualche settimana fa, la serie si è guadagnata un rinnovo anticipato per una terza stagione.

The Night Agent 2: Stagione 2 - Il Teaser Trailer Ufficiale Italiano della Serie Netflix - HD

La trama di The Night Agent

Creata da Shawn Ryan (The Shield, S.W.A.T.), The Night Agent è un sofisticato thriller d'azione che ha come protagonista un agente dell'FBI di basso livello, Peter Sutherland (Gabriel Basso). All'inizio lo troviamo mentre lavora nel seminterrato della Casa Bianca con il solo compito di rispondere a un telefono associato a un numero che hanno soltanto alcune spie addette a missioni speciali. Quando una notte finalmente squilla, Peter si immerge in una pericolosa cospirazione.

Le anticipazioni delle prossime stagioni

Nella seconda stagione le riprese si sono spostate a New York e hanno toccato la Thailandia e la vera Washington DC (il primo ciclo di episodi, invece, era stato girato in Canada, a Vancouver e dintorni). Netflix non ha condiviso molti dettagli sulla trama della prossima stagione ma ha diffuso una breve sinossi che recita: "Gli sforzi di Peter per salvare la Presidente nella prima stagione gli hanno fatto guadagnare l'opportunità di diventare un Night Agent nella seconda stagione. Ma lavorare nell'organizzazione segreta del Night Action porterà Peter in un mondo dove il pericolo è ovunque e la fiducia scarseggia". Sulla terza stagione sappiamo che sarà composta da 10 episodi ed entrerà in produzione a Istanbul alla fine di quest'anno, prima che la troupe torni a girare a New York nel 2025.

Il successo di The Night Agent

Il successo di The Night Agent è inarrestabile. La prima stagione è stata la serie più vista nel 2023 (per visualizzazioni) ed è attualmente al 7° posto tra le serie in lingua inglese più popolari di tutti i tempi su Netflix, con ben 98,2 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni. Inoltre, è stata al numero 1 della Global Top 10 per quattro settimane consecutive, raggiungendo il primo posto nella Top 10 di 87 Paesi.