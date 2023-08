The Morning Show si prepara a una rivoluzione nel trailer ufficiale della terza stagione

News Serie TV

La serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon torna il 13 settembre su Apple TV+ con i nuovi episodi.

A UBA tira una nuova aria. Il trailer ufficiale della terza stagione di The Morning Show, in arrivo su Apple TV+ il 13 settembre, anticipa grandi cambiamenti e una piccola rivoluzione per la fittizia rete che ospita lo show mattutino al centro della serie. Guardatelo qui sotto facendo la conoscenza di un nuovo personaggio, interpretato da Jon Hamm, che sarà centrale nei prossimi episodi.

The Morning Show: La trama della terza stagione

Un precedente teaser aveva già anticipato che nella terza stagione Alex (Jennifer Aniston) sarà l'unica conduttrice dello show mattutino, mentre Bradley (Reese Witherspoon) sarà il volto del telegiornale della sera (un dettaglio, così come quella che sembra l'assenza di trame legate al Covid, che ci fa pensare che ci sia stato un significativo salto temporale rispetto agli eventi del finale della seconda stagione).

Nei nuovi episodi il futuro della rete è messo in discussione e la lealtà dei singoli protagonisti è spinta al limite quando un gigante della tecnologia mostra interesse verso la UBA. Si formano alleanze inaspettate, le storie private vengono utilizzate come armi e tutti sono costretti a confrontarsi con i propri valori e principi, dentro e fuori dalla redazione.

Il cast e i nuovi personaggi

Jon Hamm interpreta il suddetto magnate della tecnologia, un titano degli affari tipo Elon Musk con "più soldi di Dio" che interviene per salvare la rete. Nel trailer diamo anche una prima occhiata alla nuova arrivata Nicole Beharie (Sleepy Hollow) nei panni di Christina Hunter, una nuova conduttrice che diventa ben presto antagonista di Alex. Insieme a Aniston e Witherspoon tornano i volti già noti Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee e Julianna Margulies. In questa stagione, inoltre, Charlotte Stroud (Homeland, Fosse/Verdon) ha sostituito Kerry Ehrin come showrunner.