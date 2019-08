The Morning Show: Il trailer della serie con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell

News Serie TV

Il drama, diretto da Mimi Leder, è una delle prime produzioni del nuovo servizio di streaming Apple TV+.

La guerra al primato di Netflix sta per farsi più accesa: il prossimo autunno, il nuovo servizio di video in streaming Apple TV+ farà un lancio in grande stile, riportando sul piccolo schermo la veterana di Friends Jennifer Aniston nella serie The Morning Show, di cui è da oggi disponibile il primo trailer ufficiale.

Il drama dal cast stellare, diretto da Mimi Leder (vincitrice di due Emmy per la regia di ER) ha come protagonista la conduttrice di uno dei tanti morning show della programmazione televisiva americana, che si ritrova a dover annunciare in diretta il licenziamento del suo collega (Steve Carell, The Office), la cui carriera è stata bruscamente interrotta da uno scandalo. Quando i produttori del programma decidono di affiancarle una donna forte e senza peli sulla lingua (Reese Witherspoon, Big Little Lies), che sembra intenzionata a rivoluzionare tutta la struttura del notiziario, la protagonista si vede costretta a difendere il suo posto di lavoro con le unghie e con i denti.

"Cosa succede quando le persone di cui ti fidi si dimostrano disoneste?", si legge nella trama ufficiale diffusa da Apple TV. "The Morning Show ci mostra gli esiti di uno scandalo su un notiziario del mattino, che fatica a sopravvivere in un'era in cui le ultime notizie sono sempre a portata di mano".

Tra gli altri interpreti dell'attesa serie, Gugu Mbatha-Raw (La ragazza del dipinto), Billy Crudup (Gypsy), Bel Powley (Diario di una teenager), Karen Pittman (Luke Cage), Desean Terry e Mark Duplass (The Mindy Project).