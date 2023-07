The Morning Show, il teaser trailer della stagione 3 avverte: Nulla sarà più come prima

News Serie TV

La serie tornerà in streaming su Apple TV+ con 10 nuovi episodi dal 13 settembre.

Come chiunque di noi, in tempi non sospetti i conduttori e i dirigenti dell'immaginaria UBA hanno dovuto fare i conti con la pandemia. Ora che l'emergenza è alle spalle, ripartire non sarà più semplice. O, almeno, non lo sarà facendo finta che nulla sia cambiato. Il teaser trailer della stagione 3 di The Morning Show, l'apprezzato drama di Apple TV+ con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, presenta una serie completamente nuova di complicazioni per Bradley, Alex e gli altri.





The Morning Show: Cosa ci aspetta nella stagione 3

In streaming dal 13 settembre, ogni mercoledì con nuovi episodi, la stagione 3 è ambientata qualche tempo dopo il finale del ciclo precedente. Ora Alex conduce da sola lo show del mattino, mentre a Bradley è stata affidata la conduzione del telegiornale delle 6:30. Il futuro della rete è messo in discussione e la lealtà dei singoli spinta al limite quando un gigante delle tecnologie mostra interesse per UBA. Si formano alleanze inaspettate, le storie private vengono utilizzate come armi e tutti sono costretti a confrontarsi con i propri valori e principi, dentro e fuori dalla redazione.

La clip mostra la nuova aggiunta al cast Jon Hamm (Mad Men) mentre nei panni di Paul Marks, il suddetto titano, informa qualcuno di avere bisogno di un "miracolo" e che gli sta offrendo "una via d'uscita". E mentre lo stesso personaggio va a farsi un giro con Alex, lei e Bradley hanno un bollente confronto in cui la prima dice all'altra "Onestamente, che venga fuori tutto. Loro non mi hanno protetta", sentendosi rispondere "Loro non ti hanno protetta, ma io sì". Ad aggiungere tensione ci pensa il Cory di Billy Crudup, urlando: "È il momento di colpire e distruggere. Radiamo tutto al suolo".