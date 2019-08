The Morning Show: Il teaser trailer della serie tv con Jennifer Aniston

News Serie TV

In arrivo quest'autunno su Apple TV+, coinvolge anche Reese Witherspoon e Steve Carell.

The Morning Show, una delle prime serie originali del nuovo servizio di video in streaming prossimo al lancio Apple TV+, cui va il merito di aver riportato in tv con un ruolo da protagonista la veterana di Friends Jennifer Aniston, si mostra in un teaser trailer in attesa del debutto quest'autunno.

Sfortunatamente, la clip non mostra alcuna scena con Aniston, né con le co-star Reese Witherspoon (Big Little Lies) e Steve Carell (The Office). Tuttavia, li possiamo sentire forte e chiaro in sottofondo, mentre l'obiettivo si muove nelle stanze e negli uffici che fanno da ambientazione alla serie. Siamo dietro le quinte di un programma di informazione del mattino, un mondo popolato di personaggi - uomini e donne legati da relazioni complesse, sul posto di lavoro ma non solo - che dormono poco e vivono dell'adrenalina della diretta.

Diretta da Mimi Leder, premiata con due Emmy per la regia di ER, The Morning Show coinvolge anche gli attori Gugu Mbatha-Raw (La ragazza del dipinto), Billy Crudup (Gypsy), Bel Powley (Diario di una teenager), Karen Pittman (Luke Cage), Desean Terry e Mark Duplass (The Mindy Project).