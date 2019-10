The Mandalorian: Un nuovo trailer della serie tv di Star Wars a pochi giorni dal debutto

News Serie TV

Il debutto su Disney+ è fissato per il 12 novembre, inizialmente solo negli USA.

Anche voi con l'umore alle stelle dopo il recente final trailer de L'ascesa di Skywalker? L'appuntamento con il capitolo conclusivo della nuova trilogia di Star Wars, atteso nei cinema per il 18 dicembre, è solo l'ultimo in ordine di tempo in serbo per i fan in questo 2019. Qualche settimana prima, il 12 novembre, debutterà sul nuovo servizio di video in streaming Disney+ The Mandalorian, prima serie ambientata nello stupefacente universo della saga fantascientifica, che nell'attesa si mostra in un nuovo, spettacolare trailer.

Creata e scritta da Jon Favreau (Il Re Leone), The Mandalorian segue la star di Narcos Pedro Pascal nei panni di un guerriero mandaloriano, un pistolero solitario che affronta una serie di ostacoli e nemici confinato nella parte esterna della galassia, lontano dalla giurisdizione della Nuova Repubblica. La clip mostra il protagonista affrontare il suo compito con estremo coraggio e determinazione, come il frangente in cui si lancia su un caccia TIE nel tentativo di catturare il governatore imperiale Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Canada (in Italia l'arrivo è previsto entro due anni), Disney+ offrirà i suoi contenuti originali in modo diverso rispetto alla concorrenza, abbracciando una tecnica di programmazione - un nuovo episodio ogni settimana - più simile alla tv tradizionale, come già sperimentato da Hulu. La produzione ha rilasciato anche cinque nuovi poster, che vi proponiamo qui di seguito.