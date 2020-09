The Mandalorian: Le stagioni 3 e 4 risponderanno a molte domande, parola di Giancarlo Esposito

News Serie TV

L'interprete di Moff Gideon ha parlato del futuro della serie di Disney+ che tornerà con la seconda stagione il 30 ottobre.

Pare che per scoprire i segreti di The Mandalorian e scovare tutti i collegamenti con l'universo di Star Wars bisognerà solo pazientare. A poco più di un mese dall'uscita della seconda stagione su Disney+ (fissata per il 30 ottobre), l'interprete dell'enigmatico Moff Gideon Giancarlo Esposito ha anticipato che la serie sta gettando le basi per nuove rivelazioni che arriveranno nella terza e quarta stagione. Così dicendo, dunque, l'attore ha implicitamente confermato che il progetto di The Mandalorian arriverà almeno fino a un quarto ciclo di episodi (secondo indiscrezioni circolanti nelle ultime settimane, la serie sarebbe stata già rinnovata per una terza stagione, ma è la prima volta che uno dei protagonisti fa riferimento addirittura a una quarta).

L'origine di Baby Yoda e della misteriosa Darksaber: Le anticipazioni di Giancarlo Esposito

Parlando con People.com, Esposito ha detto che già nella seconda stagione si scoprirà di più sul potere de Il Bambino, ormai conosciuto come Baby Yoda, e verrà svelata l'origine della speciale spada laser, la Darksaber, brandita da Moff Gideon alla fine della prima stagione. "Si scoprirà che ruolo gioco nella storia di Star Wars precedente connessa a The Clone Wars e ad altre serie. E si capirà come tutto è collegato", ha detto l'attore. Ma pare che per il meglio dovremo aspettare. "Si tratta di un universo enorme, e c'è ancora moltissimo da esplorare. Credo che lo show stia gettando le basi per qualcosa di più profondo e importante che arriverà nelle stagioni 3 e 4, quando finalmente verranno date risposte", ha aggiunto cripticamente l'interprete di Moff Gideon.

