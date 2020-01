The Mandalorian, la conferma dell'ideatore: Baby Yoda non è...

News Serie TV

Jon Favreau ha parlato del personaggio rivelazione della Serie TV in occasione dei Golden Globe.

I fan di Star Wars dovranno rassegnarsi: non c'è alcuna possibilità, neppure remota, che Baby Yoda, il personaggio rivelazione della serie tv The Mandalorian, la prima ambientata nell'universo di Guerre stellari, sia colui che credano o sperano essere. Lo ha confermato una volta per tutte l'ideatore Jon Favreau durante un'intervista con USA Today in occasione dei Golden Globe.

Lo sceneggiatore e produttore esecutivo, ora al lavoro sulla seconda stagione, ha assicurato che la dolcissima creatura con gli occhioni, che nel ciclo inaugurale abbiamo visto per lo più sorseggiare da una scodella, sonnecchiare in una coperta e giocare con la palla, non è Yoda, l'amato e iconico personaggio della saga cinematografica. A maggior ragione perché The Mandalorian è ambientata in un'era successiva agli eventi de Il ritorno dello Jedi, "in cui i fan della trilogia originale ricorderanno che Yoda non suolo muore ma persino scompare. Quindi, Yoda esiste come Fantasma della Forza".

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se il personaggio sia almeno collegato in qualche modo a Yoda, Favreau ha serrato le labbra dopo aver dichiarato: "Ora ci si sta addentrando nel campo degli spoiler. Non posso dirlo. Ma ci sono molte teorie al riguardo". Ha riferito poi di apprezzare il fatto che i fan abbiano cambiato nome all'esserino di colore verde da lui battezzato semplicemente Il Bambino, aggiungendo: "È il modo più semplice, più veloce e più hashterabile per identificare il personaggio".

Ricordiamo che The Mandalorian è ancora inedita in Italia. La serie debutterà in occasione del lancio del nuovo servizio di video in streaming Disney+, previsto per il 31 marzo.