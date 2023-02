The Mandalorian: Dove eravamo rimasti? Il riassunto per prepararsi alla terza stagione

News Serie TV

L'acclamata serie ambientata nell'universo di Star Wars torna domani, 1° marzo, in streaming su Disney+: ecco dove avevamo lasciato Mando e Grogu e da dove ripartiranno i nuovi episodi.

L'attesa sta per terminare: da domani, 1° marzo, su Disney+ torna The Mandalorian, con l'attesa terza stagione. La serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars, uno dei titoli che ha inaugurato il lancio della piattaforma di video in streaming Disney nel lontano 2019, è diventata immediatamente un fenomeno globale appassionando migliaia di fan in tutto il mondo. Nei nuovi episodi continueremo a seguire l'ex cacciatore di taglie Din Djarin (Pedro Pascal) e il Bambino Grogu, affettuosamente detto Baby Yoda, mentre viaggeranno attraverso la Galassia. Ma vi ricordate dove li avevamo lasciati e come era finita la seconda stagione? Ecco un breve riassunto per prepararci meglio alla visione della terza stagione.

The Mandalorian: Il riassunto della seconda stagione

Nella seconda stagione di The Mandalorian il Mandaloriano era determinato a portare a termine la sua missione: consegnare Grogu ai suoi simili, i Jedi, e portarlo in salvo. Si è rivolto così alla mandaloriana Bo-Katan (Katee Sackhoff) promettendo a lei e ai suoi Nite Owls di darle supporto per riprendersi la loro Patria se lo avessero aiutato a salvare il Bambino. Quest'ultima l'ha indirizzato verso Ahsoka Tano (Rosario Dawson), una ex Padawan Jedi apprendista di Anakin Skywalker. Ahsoka ha intuito che Grogu, espandendosi nella Forza, avrebbe potuto attirare l'attenzione di qualche altro Jedi nascosto della Galassia, nonostante siano ormai stati decimati dopo la persecuzione da parte dell'Impero.

Così è stato: nello spettacolare finale della seconda stagione, intitolato non a caso Il Salvataggio, abbiamo visto che Grogu è stato messo in salvo dal Mandaloriano che l'ha strappato dalle grinfie del crudele ex ufficiale dell'Impero Galattico Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Abbiamo appreso, poi, che il Bambino era entrato in connessione con un potente e amato Jedi, non uno qualsiasi ma addirittura Luke Skywalker, riapparso a sorpresa grazie a un cameo di Mark Hamill. Mando ha così consegnato il Bambino al Jedi, affinché lo addestrasse per le vie della Forza. Prima, però, è riuscito a impossessarsi, strappandola a Moff Gideon, della spada oscura Darksaber, l'arma destinata al futuro sovrano di Mandalore. A questo punto dovrà tenere fede alla promessa fatta a Bo-Katan: ma come la aiuterà a tornare sul trono di Mandalore se è lui, adesso, a possedere la Darksaber?

I fatti di The Book of Boba Fett

Le avventure di Din Djarin e Grogu hanno avuto un seguito negli ultimi due episodi di The Book of Boba Fett, lo spin-off dedicato al leggendario cacciatore di taglie interpretato da Temuera Morrison. In questa serie abbiamo rivisto Grogu mentre si addestrava insieme a Luke Skywalker, prima di prendere la difficile decisione di rinunciare all'addestramento Jedi e riunirsi con l'amico Mando. Nel frattempo, abbiamo sentito l'Armaiola (Emily Swallow) dire a Din che non era più un mandaloriano perché aveva tolto l'elmo mostrando in pubblico il suo volto. Per redimersi, Din Djarin dovrà fare ritorno sul suo pianeta natale e cercare la propria redenzione nelle acque vive sotto le miniere di Mandalore.

Nella terza stagione, i due amici torneranno a viaggiare insieme, pronti a esplorare la galassia di Star Wars incontrando vecchi alleati e nuovi nemici. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotterà per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. L'appuntamento è per domani, 1° marzo, con il primo episodio di The Mandalorian 3. Poi la serie tornerà con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 19 aprile.