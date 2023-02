The Mandalorian 3: Grogu ha un nuovo snack preferito in una clip della terza stagione

News Serie TV

La serie ambientata nell'universo di Star Wars torna il 1° marzo in streaming su Disney+.

Sappiamo che Grogu, il piccolo protagonista di The Mandalorian chiamato affettuosamente Baby Yoda, è particolarmente goloso. E nella terza stagione, in arrivo su Disney+ il prossimo 1° marzo, non si smentirà. Lo capiamo da una nuova clip in anteprima appena diffusa dal servizio di video in streaming dove il Bambino appare insieme a Mando (Pedro Pascal) e a Greef Carga (Carl Weathers).

The Mandalorian 3: Mando, Grogu e Greef Carga in una clip in anteprima

La clip che vedete sopra serve, in qualche modo, a ricapitolare le cose svelando ai telespettatori, in poche battute, cosa è accaduto negli ultimi episodi dello spin-off The Book of Boba Fett. "Sono confuso, pensavo che avessi completato la tua missione ma ti aggiri ancora con la stessa piccola creatura", dice Greef a Mando. Quest'ultimo gli spiega come stanno le cose dicendo: "È complicato. Ho completato la mia missione, ma lui è tornato da me. Mi sono tolto l'elmo e ora sono un apostata". Nel frattempo il furbo Grogu non ci pensa due volte e usa la Forza per rubare quelle che sembrano delle caramelle in una ciotola sulla scrivania.

Le anticipazioni della terza stagione

Il trailer ufficiale della stagione 3 di The Mandalorian aveva già confermato che Djarin tornerà nel mondo di Karga, Nevarro, nei prossimi episodi. Il che significa che questa sarà naturalmente un'opportunità per i due di discutere dei cambiamenti nelle loro vite. Ma sappiamo anche che Mando e Grogu pianificheranno un viaggio su Mandalore, dove il Mandaloriano vorrà redimersi per i suoi peccati. L'offerta di Karga di rimanere su Nevarro sarebbe sicuramente allettante per Djarin, ma sappiamo quanto lui senta il peso della responsabilità, avendo anche preso possesso della leggendaria Darksaber, l'arma destinata ai sovrani di Mandalore.

L'appuntamento con The Mandalorian 3 è per il 1° marzo su Disney+.