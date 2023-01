The Mandalorian: Il trailer ufficiale della terza stagione anticipa nuove avventure per Mando e Grogu

News Serie TV

I nuovi episodi della serie ambientata nell'universo di Star Wars arrivano in streaming su DisneyPlus dal 1° marzo.

Se vi erano mancati il Mandaloriano Din Djarin e il suo fedele compagno di viaggio Grogu, ormai affettuosamente detto Baby Yoda, ecco una succosa anticipazione di The Mandalorian. In attesa dei nuovi episodi - in arrivo in streaming il prossimo 1° marzo - è stato diffuso il trailer ufficiale della terza stagione, nel quale vediamo i due inseparabili amici sfrecciare verso Mandalore in cerca di redenzione e nuove avventure.

The Mandalorian: Dove eravamo rimasti?

L'ultima volta avevamo lasciato Din Djarin (Pedro Pascal) salutare il suo piccolo amico verde alla fine della seconda stagione per affidarlo nelle sapienti mani di Luke Skywalker in modo che venisse addestrato come Jedi. Nello spin-off The Book of Boba Fett, però, i due si erano ritrovati e il Bambino aveva preso la difficile decisione di rinunciare all'addestramento (eppure, a giudicare da queste prime immagini, sembra che qualcosa abbia imparato). Nel frattempo, avevamo sentito l'Armaiola (Emily Swallow) dire a Din che non era più un mandaloriano perché aveva tolto l'elmo mostrando in pubblico il suo volto. Ora i due copiloti sono tornati a viaggiare insieme, pronti a esplorare la galassia di Star Wars sulla nuova nave di Mando. "Essere un Mandaloriano non significa solo imparare a combattere", spiega Din nella clip. "Devi anche sapere come navigare nella Galassia. In questo modo non ti perderai mai."

Le anticipazioni della terza stagione

La terza stagione trova il guerriero, con Grogu al seguito, sfrecciare a bordo del suo caccia stellare Naboo N-1 e cercare la propria redenzione, dopo le trasgressioni del passato, nelle acque vive sotto le miniere di Mandalore. Il trailer anticipa il ritorno di personaggi già noti e l'arrivo di un intero esercito di mandaloriani. In passato avevamo già conosciuto l'Armaiola e la leader Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), ma nei nuovi episodi torneranno anche gli attori Carl Weathers (interprete di Greef Karga), Amy Sedaris (Peli Motto) e Giancarlo Esposito (Moff Gideon).