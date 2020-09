The Mandalorian 2: Svelata la data di uscita della seconda stagione

News Serie TV

Ecco quando tornano in streaming su Disney+ il guerriero mandaloriano e Baby Yoda.

Disney+ ha mantenuto le promesse: la seconda stagione di The Mandalorian, la fortunata serie ambientata nell'universo di Star Wars, arriverà sul servizio di video in streaming in autunno, come previsto. Le riprese, infatti, erano terminate prima che la pandemia paralizzasse i set di tutto il mondo e già a febbraio l'amministratore delegato di Disney Bob Iger aveva anticipato che il drama sul pistolero interpretato da Pedro Pascal sarebbe tornato molto presto. Ebbene ora abbiamo una data: i nuovi episodi saranno disponibili a partire da venerdì 30 ottobre.

The Mandalorian: Le novità della seconda stagione

Nella nuova stagione di The Mandalorian rivedremo Pascal nei panni del Mandaloriano ma, accanto a lui, ci saranno diversi nuovi volti. Michael Biehn, attore famoso per i suoi trascorsi cinematografici in Aliens: Scontro finale e Terminator, sarà un cacciatore di taglie legato al passato di Mando; Rosario Dawson, scelta per il ruolo dell'apprendista Jedi Ahsoka Tano, personaggio che i fan del franchise hanno già incontrato - in forma animata - nella serie Star Wars: The Clone Wars; Katee Sackhoff che apparirà nei nuovi episodi come Bo-Katan Kryze, la mandaloriana da lei doppiata nella stessa serie animata. Per la gioia dei fan di Star Wars, inoltre, nella seconda stagione ci sarà spazio anche per un iconico personaggio della saga, Boba Fett, interpretato in quest'occasione da Temuera Morrison (attore già noto ai fan perché interprete di Jango Fett, il padre di Boba Fett, nel film prequel del 2002 L'attacco dei cloni). Un ruolo misterioso, invece, è stato affidato a Timothy Olyphant, attore famoso per i suoi ruoli in Justified e Deadwood e visto più recentemente in Santa Clarita Diet di Netflix.

Grandi nomi alla regia

Importanti cambiamenti alla regia: sappiamo che alcuni episodi della seconda stagione coinvolgeranno, nelle inedite vesti di registi, anche il creatore Jon Favreu e l'attore Carl Weathers, visto nel primo ciclo nei panni di Greef Carga. A loro si sono sono aggiunti Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), Robert Rodriguez e Peyton Reed che hanno diretto almeno un episodio della seconda stagione.

Per tutte le altre notizie, potete consultare la nostra guida che racchiude tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di The Mandalorian 2.