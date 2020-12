The Mandalorian 2: Rivedremo la Ahsoka Tano di Rosario Dawson?

News Serie TV

La serie di Disney+ conquista il suo pubblico e i fan di Star Wars con l'episodio La Jedi.

Mentre La Jedi, quinto episodio della seconda stagione di The Mandalorian, continua a fare strage di cuori tra i fan di Star Wars, affermandosi come uno dei migliori della serie, c'è una domanda che da giorni assilla il pubblico di Disney+. Il capitolo 13, scritto e diretto dal capace e grande conoscitore di Guerre stellari Dave Filoni, ha segnato il debutto di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, prima volta live-action per l'amato personaggio. L'accoglienza è stata calorosissima. Dawson è stata promossa a pieni voti da chiunque, critica inclusa, portando molti a chiedersi: quando potremo rivederla?

The Mandalorian: Ahsoka Tano tornerà?

La riposta alla domanda potrebbe arrivare da un'intuizione di TVLine, che ha ripreso a sua volta un'intervista di Filoni con Vanity Fair. "Una delle cose più interessanti dell'introduzione di Ahsoka è che si tratta di una delle pochissime persone che potremmo incontrare in una storia e direbbe 'Va bene. Ho incontrato qualcuno come [il Bambino]. Ho visto solo un altro essere simile'", ha detto Filoni. "Ho dovuto trattenermi dal farle fare qualcosa di ridicolo come farle dire: 'È un baby Yoda?'". Invece, pur essendo una simile affermazione quasi ma non del tutto inevitabile, Ahsoka ha detto semplicemente al suo nuovo amico mandaloriano, il diligente custode di Grogu, che "Ho conosciuto solo un altro essere come questo: un saggio maestro Jedi di nome Yoda" (con Yoda's Theme di John Williams a fare da sottofondo musicale, giusto per privarci dell'ultimo filo d'aria rimasto in corpo).

The Mandalorian rivela il nome e i trascorsi di Baby Yoda Leggi anche

Alla fine dell'episodio, Ahsoka ha spiegato che non sarebbe stata in grado di riprendere l'addestramento che Grogu aveva cominciato anni fa in un tempio Jedi su Coruscant, intuendo che il nascente attaccamento a Mando (Pedro Pascal) lo avrebbe reso troppo vulnerabile alla paura, alla rabbia, alla sofferenza ecc. Ha suggerito tuttavia si condurre il Bambino sul pianeta Tython, presso le rovine di un tempio Jedi, dove potrebbe convocare un altro Jedi per il compito. L'esperienza della padawan in The Mandalorian si riduce quindi a questo? Lo screenshot di una storia su Instagram che mostra Dawson in compagnia del collega e guest star Simon Kassianides, che all'inizio della seconda stagione è apparso come Axe Woves insieme con Katie Sackhoff e la sua Bo-Katan, suggerisce che i due hanno condiviso delle scene. Se così fosse, una reunion live-action tra Ahsoka e Bo-Katan potrebbe attenderci nei prossimi episodi.