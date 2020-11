The Mandalorian rivela il nome e i trascorsi di Baby Yoda

News Serie TV

La seconda stagione della serie tv regala al pubblico un episodio rivelatore. La Jedi presenta anche per la prima volta una Ahsoka Tano in carne ed ossa.

Il migliore. Monumentale. Maestoso. Un nuovo corso per Star Wars... Si sprecano le lodi per La Jedi, il quinto episodio della stagione 2 di The Mandalorian scritto e diretto da Dave Filoni, una volta tanto non a torto. A più di un anno dall'inizio dell’avventura di Din Djarin, le risposte ad alcune delle domande fondamentali che i fan della serie e del franchise di fantascienza si sono posti in tutto questo tempo sono arrivate, finalmente. Rivelazioni che hanno riguardato il Bambino, la misteriosa e adorabile creatura protetta dal Mandaloriano di Pedro Pascal, che smette così di essere solo una gang vivente e una gallina dalle uova d'oro per il merchandising della Disney per spingere la storia concepita da Jon Favreau verso una nuova direzione, certamente più canonica. Rivelazioni arrivate nientedimeno che da Ahsoka Tano, un personaggio che negli anni il pubblico di Star Wars ha imparato ad amare dopo il primo incontro in The Clone Wars, qui presentato per la prima volta in live-action grazie al valido contributo di Rosario Dawson, la Claire Temple di Luke Cage e delle altre serie Marvel proposte fino a qualche tempo fa da Netflix.

The Mandalorian 2: Il nome del Bambino

È vero, per molti il Bambino rimarrà Baby Yoda, anche dopo questo episodio. L'arrivo di Mando a Calodan, una città recintata sul pianeta devastato di Corvus, un luogo dove la gente vive stretta nella morsa di un temibile magistrato tormentato da una figura ammantata che si aggira nella foresta, ha rivelato tuttavia che il nome della creatura è Grogu. A rivelarlo è stata la leggendaria ex Jedi Ahsoka Tano, dalla quale abbiamo appreso anche che in passato il Bambino viveva su Coruscant, che è stato addestrato da "molti maestri" al Tempio Jedi e che è stato nascosto quando l'Impero è salito al potere. E sebbene questo potrebbe voler dire che Yoda e Baby Yoda si sono incontrati, per la gioia dei tanti affezionati che ci speravano, queste informazioni hanno sollevato alcune altre domande. Ad esempio: chi ha nascosto Grogu e perché è stato poi abbandonato?

Tutto quello che sappiamo al momento è che la memoria di Grogu è diventata "oscura". La paura dopo il massacro al Tempio per mano di Anakin Skywalker, il fu mentore di Ahsoka, lo ha costretto a inibire le proprie capacità nella Forza e gli altri ricordi. La stessa Ahsoka si è rifiutata di addestrarlo, perché c'è rabbia in lui dopo anni passati in esilio a nascondere le sue abilità. Ha suggerito però al Mandaloriano di portarlo sul pianeta Tython, dove ci sono le rovine di un Tempio Jedi. Dovrà posizionare il Bambino su una pietra in cima a una montagna, e lì lui potrà scegliere il suo cammino. "Se si espanderà attraverso la Forza, con buona probabilità un altro Jedi lo avvertirà e verrà a cercarlo". E sebbene specifichi che non ne sono rimasti molti, di Jedi, chi potrebbe presentarsi è un'altra di quelle domande alle quali con ogni probabilità daremo una risposta solo nei prossimi episodi.