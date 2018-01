The Looming Tower: Il trailer della miniserie con Jeff Daniels sull'11 settembre

Una delle pagine più buie della storia recente, gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 potevano essere evitati? Questa è la domanda provocatoria alla quale la nuova miniserie di Hulu The Looming Tower cercherà di dare una risposta nei 10 episodi in streaming dal 28 febbraio.

Basata sul libro omonimo di Lawrence Wright premiato con il Pulitzer, The Looming Tower racconta gli sforzi compiuti dalla CIA e dall'FBI per dare la caccia a Osama bin Laden e contrastare Al Qaeda negli anni precedenti i tragici fatti di New York e Washington costati la vita a quasi 3,000 civili, soffermandosi inevitabilmente sugli errori compiuti lungo la strada, gli stessi che inavvertitamente potrebbero aver posto le basi per gli attentati e la successiva guerra in Iraq.

Il vincitore dell'Emmy Jeff Daniels (The Newsroom) interpreta l'agente dell'FBI John O'Neil, che nella clip pone l'accento sull'inefficienza del governo statunitense di fronte alla minaccia, di fatto sottostimata, tra lotte intestine con la CIA e il suo direttore, George Tenet (Alec Baldwin, 30 Rock), e una generalizzata incapacità di assumersi dei rischi. Il resto del cast include tra gli altri Peter Sarsgaard (The Killing) nei panni dell'analista della CIA Martin Schmidt e Michael Stuhlbarg (Fargo in quelli dell'esperto di antiterrorismo Richard Clarke.