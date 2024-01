The Last of Us, Young Mazino si unisce al cast: Ecco chi interpreterà nella stagione 2

News Serie TV

Imminente l'inizio delle riprese dei nuovi episodi. L'arrivo in tv è previsto nel 2025, in Italia su Sky e in streaming su NOW.

Nuova aggiunta al cast della stagione 2 di The Last of Us. Poche ore dopo la conferma che sarà la candidata all'Emmy Kaitlyn Dever a vestire i panni di Abby, uno dei prossimi personaggi chiave della serie post-apocalittica, HBO annuncia che anche Young Mazino raggiungerà i protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal sul set per l'imminente inizio delle riprese.

Young Mazino in The Last of Us 2: Chi interpreterà?

Sulla cresta dell'onda dopo aver recitato recentemente nella miniserie fenomeno di Netflix Lo scontro, con la quale è in corsa per l'Emmy di miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv, Young Mazino ha firmato per il ruolo di Jesse, un personaggio che la produzione descrive come "un pilastro della sua comunità", un ragazzo "che antepone i bisogni degli altri ai propri, talvolta a caro prezzo".

Si tratta di uno dei personaggi principali di The Last of Us: Parte II, il sequel del videogioco di successo di Naughty Dog sul quale si basa il secondo ciclo di episodi della serie tv. I giocatori lo conoscono come un ragazzo di origini asiatiche che vive a Jackson. Estremamente disponibile, di buon cuore e con un grande senso della giustizia, Jesse è un grande amico di Ellie (Ramsey) e, come lei, un rivale di Abby. Quest'ultima è la figlia del chirurgo che Joel (Pascal) ha ucciso nel finale della prima stagione per salvare Ellie dalle Luci, ora in cerca di vendetta.

"Young è uno di quei rari attori che risultano immediatamente irrinunciabili nel momento in cui li vedi", hanno commentato gli ideatori e produttori esecutivi di The Last of Us Craig Mazin e Neil Druckmann in un comunicato. "Siamo molto fortunati ad averlo e non vediamo l'ora che il pubblico veda Young brillare nel nostro show".