The Last of Us: Kaitlyn Dever sarà Abby nella stagione 2

News Serie TV

L'annuncio a pochi giorni dall'inizio delle riprese della nuova stagione, attesa in tv per il prossimo anno.

The Last of Us ha finalmente una notizia concreta e succosa per i tantissimi fan in attesa dell'arrivo in tv della seconda stagione. La serie post-apocalittica basata sull'omonimo videogame di successo, il cui ritorno su HBO (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) è previsto nel 2025, ha annunciato la sua prima nuova aggiunta al cast: la giovane attrice candidata all'Emmy Kaitlyn Dever, sullo schermo vista precedentemente in Dopesick e Unbelievable, è stata scelta per il ruolo prominente di Abby.

The Last of Us 2: Cosa sappiamo di Abby

Stando alla descrizione ufficiale del personaggio, Abby è un'abile soldatessa la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa alla prova mentre cerca vendetta per coloro che ama. Si tratta di uno dei personaggi chiave di The Last of Us: Parte II, il sequel del videogioco di Naughty Dog nel quale gli ideatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann hanno affondato le braccia per trarre le storie e gli altri elementi che andranno a costituire la seconda stagione. I giocatori - se non siete tra questi, attenzione alle anticipazioni! - la conoscono come un'antagonista di Ellie e Joel (Bella Ramsey e Pedro Pascal). La figlia del chirurgo che Joel ha ucciso nel finale della prima stagione per salvare Ellie dalle Luci, Abby è spietata e diffidente, è disposta a tutto per sopravvivere e proteggere ciò che ha di più caro, e annovera tra le proprie armi di difesa un martello.

La notizia del casting di Kaitlyn Dever precede l'imminente inizio delle riprese della stagione 2. In un comunicato, Mazin e Druckmann, parlando del processo di casting per il nuovo ciclo di episodi, hanno spiegato che "è stato identico a quello della prima stagione: abbiamo cercato attori di livello mondiale che incarnassero l'anima dei personaggi nel materiale originale". E hanno aggiunto, parlando dell'ingresso della Dever nel cast: "Niente conta più del talento e siamo entusiasti di avere Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia".