The Last of Us, su Sky e NOW tutti gli episodi della seconda stagione: 5 momenti memorabili

News Serie TV

In occasione del finale della seconda stagione di The Last of Us, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ripercorriamo i momenti che più di tutti ci hanno sconvolto, commosso ed entusiasmato.

Nel mondo di The Last of Us le cose cambiano in fretta. Quando la vita cominciava a essere dolce per Joel ed Ellie, pur nei limiti di un mondo devastato da un'epidemia causata da un fungo che ha trasformato gli esseri umani in creature mostruose e aggressive, un inaspettato atto di violenza proveniente non dagli infetti ma dai "sani" ha mutato quella che era una storia di sopravvivenza in una storia di vendetta, e nulla è stato più come prima. La seconda stagione, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con tutti gli episodi, incluso il finale, ha arricchito gli strati narrativi della storia, introducendo nuovi personaggi, comunità, organizzazioni e fazioni; ha approfondito l'umanità dei suoi protagonisti, mettendone a nudo sentimenti e paure e consegnando uno degli episodi più toccanti della serie; e ha reso l'apocalisse ancora più brutale e terrificante, rendendo i suoi mostri intelligenti e organizzati. Prima del nuovo, settimo episodio, da vedere con la malinconica consapevolezza che si tratta dell'ultimo ma anche con la confortante sicurezza che The Last of Us tornerà con una terza stagione, ecco 5 momenti di questo secondo capitolo che difficilmente dimenticheremo, nel bene e nel male. Chiaramente, se non avete ancora visto gli episodi su Sky e NOW, quanto segue potrebbe rovinarvi la sorpresa, quindi procedete con cautela.

Le azioni di Abby

Non possiamo fingere di non vedere l'elefante nella stanza: la seconda stagione di The Last of Us è stata subito scossa dalla straziante morte di Joel (interpretato dal candidato all'Emmy per questo ruolo Pedro Pascal), ucciso senza pietà sotto lo sguardo sconvolto di Ellie (Bella Ramsey, anche lei candidata all'Emmy). Inizialmente non avevamo avuto modo di comprendere completamente il turbamento di Ellie, visto come i rapporti tra i due si erano raffreddati, ma il tempo ci ha dato le risposte. La responsabile, Abby, ha agito per vendicare il padre, uno dei medici uccisi da Joel all'ospedale delle Luci nel tentativo di trarre in salvo Ellie. "È stata una scena davvero triste. Mi ha spezzato il cuore doverla girare", ha confessato la sua interprete Kaitlyn Dever a Entertainment Weekly. "Voleva così tanto tornare alla sua vecchia vita. Voleva così tanto che la situazione non fosse quella che era diventata. Questa era la cosa più importante per me nell'interpretare quella scena: voler semplicemente mettere fine a tutto. Penso che sia stata davvero, davvero potente".

The Last of Us come Il Trono di Spade

Come se la trappola di Abby, nella quale Joel cade del tutto casualmente, non fosse abbastanza angosciante, quello stesso episodio, il secondo della stagione, ha portato sugli schermi una delle sequenze più spettacolari della serie. Un'altra cosa di cui la giovane soldatessa dei Lupi è colpevole è di aver "svegliato" la gigantesca orda di infetti nascosta sotto la neve che, qualche istante dopo, ha attaccato Jackson - la comunità che ha accolto Joel e Ellie - nel bel mezzo di una tormenta di neve (già, a HBO sono soliti non farsi mancare nulla!). Davanti a una battaglia in cui la città ha subito gravi danni e vittime, l'ingegnosità e l'eroismo dei suoi abitanti ci ha meravigliato ed emozionato nella misura in cui avevano fatto a loro tempo le grandi battaglie de Il Trono di Spade.





Un momento più epico che memorabile per la cui realizzazione ci si è ispirati proprio al drama fantasy ambientato a Westeros, come rivelato dal co-ideatore Craig Mazin. "Ovviamente, essendo un fan de Il Trono di Spade, ricordo di aver guardato Aspra Dimora senza pensare a quanto l'azione fosse complicata e impressionante, ma a quanto fossero toccanti e importanti gli eventi che stavano accadendo all'interno dell'azione", ha detto. E ha aggiunto che, per le sequenze d'azione della seconda stagione di The Last of Us, "eravamo molto ambiziosi" nel mostrare quanto il mondo sarebbe peggiorato per gli abitanti di Jackson, senza organizzare una battaglia giusto per farlo, bensì, come in quell'episodio de Il Trono di Spade, per uno scopo: far capire alla gente di Jackson che non è al sicuro, dato che molti di loro hanno abbassato fin troppo la guardia nel corso degli anni. Perciò, questo è stato un modo per riportarli alla realtà con una bella botta".

Dina, miglior nuovo personaggio di stagione

È difficile scegliere un solo momento in cui Dina è entrata nei nostri cuori, dopo essere riuscita a farsi spazio in quello di Ellie. Il nuovo personaggio interpretato da Isabela Merced è una ragazza coraggiosa e determinata che vive a Jackson. Mentre lei e Ellie riconoscono i loro spiriti affini e finiscono con l'innamorarsi, Dina diventa per Ellie una compagna di avventure nella misura in cui Joel lo era prima delle tensioni nate da un giuramento tradito. Il loro avvicinamento, la fiducia reciproca, hanno portato dalla rivelazione dello stato interessante di Dina. Alla volontà di Ellie di proteggerla, ora più di prima, lei le ha ricordato cos'è importante: lottare per ciò che conta, cambiare il destino prima che questo lo faccia al posto tuo. Ma il momento davvero intenso è arrivato quando Ellie ha salvato Dina da un infetto facendosi mordere al posto suo, rivelando così di essere immune all'infezione. Ricordando l'intensità emotiva richiesta da quella scena, in cui il volto di Dina non appare mentre lei punta una torcia e una pistola contro una Ellie che pensa stia per trasformarsi, Merced ha detto: "Volevo che sembrasse che fossimo all'oscuro tanto quanto lo era Ellie su come si sentiva Dina in quel momento". Del resto, una frase pronunciata spesso nel mondo di The Last of Us è "Quando ti perdi nell'oscurità, cerca la luce", e in una scelta cinematografica poetica, la regista Kate Herron ha usato la torcia per mostrare come Dina sia la luce di Ellie.





L'incubo delle spore

Il mondo post-apocalittico di The Last of Us si è fatto più inquietante e pericoloso quando, nel quinto episodio, è stata rivelata la nuova minaccia delle spore. Se fino a quel momento, per contrarre l'infezione, occorreva trovarsi nella spiacevole situazione di essere aggrediti e morsi da un infetto, l'arrivo di Ellie nell'ospedale della WLF, dove i piani seminterrati sono stati messi in quarantena, ha mostrato come spore di Cordyceps possono essere trasportate dall'aria e infettare chi semplicemente le respira. Questo mentre inseguiva Nora (Tati Gabrielle), uno dei sopravvissuti con cui Abby si trovava quando ha ucciso Joel, uccisa a sua volta da lei mentre sul suo volto iniziavano ad apparire i segni dell'infezione. L'episodio si è concluso subito dopo, lasciandoci tutto il tempo di immaginare l'inquietante possibile conseguenza di una simile evoluzione della pandemia. "Qualsiasi mezzo di sopravvivenza significa aggrapparsi all'umanità, aggrapparsi a se stessi", ha detto Gabrielle. "È stata probabilmente la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare come attrice. È quasi più facile morire e dire le tue ultime parole mentre stai morendo. È molto più difficile quando non stai morendo affatto. Sei solo consumato da qualcosa che viene dall'interno".

Joel a cuore aperto

Lo splendido sesto episodio della seconda stagione, non a caso così simile al terzo della prima dedicato a Bill e Frank, ha raccontato attraverso numerosi flashback alcuni degli eventi vissuti da Joel ed Ellie negli anni prima del punto in cui li abbiamo ritrovati, distanti e divisi come mai prima, all'inizio della stessa. Abbiamo scoperto che il rapporto tra i due si è incrinato quando Ellie ha compreso di non potersi fidare di lui, l'uomo più importante e presente nella sua vita, il quale invece le ha mentito, più di una volta. Fiumi di lacrime - loro e nostre - sono state versate quando Joel ha chiarito di aver agito come un padre, perché ama Ellie incondizionatamente e mai vorrebbe perderla, neppure davanti all'opportunità di trovare una cura e salvare il mondo. Di aver agito anche come un padre che si sforza di essere migliore del suo. "Mentre lavoravamo alla scena, il tema si è trasformato in qualcos'altro, che non riguardava solo un trauma generazionale, ma anche una riparazione generazionale e una speranza", ha rivelato il co-ideatore Neil Druckmann.

"Ci offre uno spiraglio di speranza per il futuro di Ellie", ha aggiunto la co-sceneggiatrice Halley Gross. "Conosciamo Joel. Abbiamo trascorso una stagione e mezza con lui. Sappiamo che ha commesso azioni terribilmente oscure e che, quando ha vissuto con intenzionalità, si è evoluto al di sopra della sua natura. Per me, l'arco narrativo di questo episodio offre una piattaforma per dire che, quando viviamo con intenzionalità, possiamo fare scelte più sane, ma ciò richiede riflessione. Questo ha richiesto a Joel di guardare indietro a suo padre e alla sua identità e dire: 'Voglio essere un padre migliore'. Ciò che Ellie dovrà fare è riflettere un po', dire: 'Questo è ciò che sono. Chi voglio essere?'".