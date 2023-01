The Last of Us, quanto è reale la minaccia del fungo Cordyceps? Parla l'ideatore della serie

News Serie TV

La serie post-apocalittica inizia con una riflessione che fa gelare il sangue. Ma quanto c'è di vero? Ecco la risposta di Craig Mazin.

Se vi siete imbattuti nel primo episodio della serie del momento, The Last of Us (in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con HBO), è possibile che ora stiate facendo i conti con una nuova ansia. Il drama post-apocalittico, adattamento dell'omonimo videogioco di successo, immagina un mondo in cui la civiltà moderna è stata distrutta da un'epidemia generata dal fungo Cordyceps mutato, che ha infettato gli esseri umani trasformandoli in creature aggressive simili a zombie. Terrorizzati come siamo dalla storia recente, è lecito domandarsi se si tratti di una minaccia concreta.

The Last of Us: La minaccia del fungo Cordyceps è reale?

Nella scena d'apertura di The Last of Us, un epidemiologo interpretato da John Hannah (La mummia) dà un terribile avvertimento sull'incombente minaccia fungina: alcuni funghi possono infettare e controllare i loro ospiti animali, esseri umani inclusi, i prossimi se tali spore mortali dovessero evolversi - diciamo, a causa del cambiamento climatico - per sopravvivere in un clima anche solo di poco più caldo. "Ascomiceti, Candida, Ergot, Cordyceps o Aspergillus: un fungo qualunque potrebbe inserirsi nel nostro cervello e controllare non milioni, ma miliardi di persone", dice il Dott. Neuman. "Miliardi di marionette dalle menti avvelenate con un unico obiettivo, eterno e condiviso: diffondere l'infezione fino all'ultimo essere umano in vita con ogni mezzo necessario. E non ci saranno farmaci efficaci o preventivi. Niente cure. Non esistono e realizzarne sarà impossibile". Spaventoso, non trovate?

Ma è così che stanno davvero le cose? The Hollywood Reporter lo ha chiesto al co-ideatore Craig Mazin, del quale abbiamo tutti apprezzato l'altrettanto sconvolgente Chernobyl. "È reale. È reale nella misura in cui tutto quello che dice su ciò che fanno i funghi, lo fanno", ha risposto Mazin. "Lo stanno facendo ora e lo fanno da sempre. Ci sono alcuni documentari straordinari che sono piuttosto terrificanti. Ora, il suo ragionamento - cosa succede se si evolvono ed entrano dentro di noi? - da un punto di vista puramente scientifico, ci farebbero esattamente quello che fanno alle formiche? Non credo. Ne dubito. D'altra parte, ha ragione: l'LSD e la psilocibina provengono dai funghi. Ciò che ho detto a John è stato: 'Quello che facciamo in questa scena è dire alla gente che la verità è sempre stata sotto gli occhi di tutti".

Mazin ha aggiunto che la scena gli ha riportato alla memoria una preoccupazione simile che aveva avuto mentre girava Chernobyl. "Ciò che mi ha fatto gelare il sangue è che [la centrale] è esplosa quella notte, ma sarebbe potuta esplodere una settimana prima o un mese prima", ha detto. "Il che significa che in questo momento c'è qualcosa che sta solo aspettando di esplodere - semplicemente non lo sappiamo. È stato davvero sconvolgente dire alla gente: 'Lo sapevano, era lì, ora vi mostreremo la notte in cui alla fine è successo'. Non all'improvviso, ma alla fine".