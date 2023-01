The Last of Us, la fine del mondo si fa bella: Su Sky e NOW la serie post-apocalittica basata sul popolare videogioco

News Serie TV

Con Pedro Pascal e Bella Ramsey, la nuova serie arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW oggi, 16 gennaio.

La storia recente dimostra che l'idea secondo cui la civiltà umana così come la conosciamo possa ritrovarsi improvvisamente in ginocchio per qualcosa che non riusciremmo a distinguere a occhio nudo non è così fantasiosa. Negli anni, l'industria dell'intrattenimento si è prodigata nell'immaginare una fine del mondo che potesse non solo far riflettere, ad esempio sul nostro istinto di sopravvivenza, ma anche e soprattutto svagare. Il racconto post-apocalittico più promettente del momento, rappresentato in modo eccellente e impreziosito da grandi prove attoriali, è The Last of Us. Adattamento dell'omonimo videogioco di successo, la serie tv è in programmazione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio in contemporanea assoluta con l'americana HBO (la prima settimana con la versione originale sottotitolata e dal 23 gennaio anche con la versione doppiata in italiano), la stessa di House of the Dragon e Westworld.

Stiamo parlando di un'opera venerata da milioni di gamer in tutto il mondo, la più premiata negli ultimi anni, scritta in modo egregio da Neil Druckmann. Lo stesso, insieme con l'ideatore di Chernobyl Craig Mazin, gli dà una forma nuova - allargandone gli orizzonti, introducendo nuovi personaggi e affrontando anche altre tematiche solo accennate nel videogioco - in una serie di 9 episodi che prima sconvolge e poi, una volta affezionatisi ai personaggi, emoziona fino alle lacrime. Se poi hai al centro della scena un talento del calibro di Pedro Pascal, amatissimo per i suoi trascorsi ne Il Trono di Spade e nella più recente The Mandalorian, e l'astro nascente Bella Ramsey, conosciuta proprio ne Il Trono di Spade, oltre a un cast di comprimari a dir poco stellare, non farsi trascinare in questa appassionante tragedia moderna riesce davvero difficile. E a chi ha avanzato qualche perplessità sulla scelta della Ramsey, diciamo subito: qui si dimostra ancora di più tra gli interpreti più promettenti della sua generazione. Perfettamente sboccata, ironica e intimamente fragile, in un ruolo che probabilmente darà una svolta definitiva alla sua carriera.



Guarda The Last of Us su NOW

The Last of Us: Cosa racconta la nuova serie post-apocalittica

The Last of Us si svolge due decenni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa di un'epidemia generata dal fungo Cordyceps mutato, che ha infettato gli esseri umani trasformandoli in creature aggressive simili a zombie. Nei sobborghi di Austin, il cinquantenne Joel (Pascal), un contrabbandiere tormentato da traumi e fallimenti passati e privo di qualsiasi speranza verso l'umanità, è costretto in circostanze estreme a viaggiare attraverso il Paese con Ellie (Ramsey), un'orfana di 14 anni immune all'infezione la quale non ha mai vissuto al di fuori di un'oppressiva zona di quarantena. Piena di disprezzo e rabbia, ma anche di un forte bisogno di affinità e appartenenza, Ellie potrebbe essere l'ultima speranza di un mondo che ha trovato modi anche brutali per tirare avanti; la chiave per creare un vaccino. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio pericoloso e straziante attraverso un'America irriconoscibile. Un'avventura durante la quale i due scopriranno di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza.

Poco fa parlavamo di un grande cast. Accanto ai due protagonisti troviamo la star di Fringe Anna Torv nei panni di Tess, un'amica e partner d'affari di Joel, che vedremo dare un contributo fondamentale alla sua missione di portare Ellie lì dove si lavora a una cura. Il Ghost Rider di Agents of S.H.I.E.L.D. Gabriel Luna interpreta Tommy, il fratello minore di Joel, un ex soldato che riesce a mantenere un senso di idealismo in un mondo post-apocalittico senza speranza. Lui vive in un insediamento di sopravvissuti a Jackson, nel Wyoming, insieme con la moglie Maria (Rutina Wesley, True Blood), una donna forte e capace. Merle Dandridge riprende dal videogioco il ruolo di Marlene, la leader delle Luci, un movimento di resistenza che lotta per la libertà contro un regime militare oppressivo. Nel ruolo di Sarah, la figlia di Joel, Nico Parker (Dumbo) dà un volto a molti dei tormenti dell'uomo, mentre il vincitore dell'Emmy Murray Bartlett (The White Lotus) e il veterano di Parks and Recreation Nick Offerman sono Frank e Bill, due sopravvissuti che vivono in una città isolata. Tra i tanti altri segnaliamo poi Melanie Lynskey (Yellowjackets) nel ruolo prominente di Kathleen, la spietata leader di un gruppo di rivoluzionari con base a Kansas City.

Quella di The Last of Us non è la solita apocalisse zombie. Le sue creature mostruose sono diverse da qualsiasi altra. I suoi paesaggi in rovina sono ricchi di dettagli. La colonna sonora mantiene le suggestioni del videogioco grazie alla riconferma di Gustavo Santaolalla nel ruolo di compositore. La storia ricerca una dimensione umana, familiare, toccando nell'animo al di là della spettacolarità. Per chi la sta aspettando e per chi accarezza l'idea di farsi coinvolgere, l'appuntamento è ogni lunedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con HBO.