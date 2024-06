The Last of Us: La stagione 2 sarà più corta, ma non è una brutta notizia

News Serie TV

Nei piani degli ideatori della serie tv post-apocalittica ci diverse altre stagioni.

Non aspettatevi di trascorrere molto tempo nel terrificante mondo post-apocalittico di The Last of Us il prossimo anno. La seconda stagione della serie di successo basata sull'omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico del piccolo schermo, sarà più breve del ciclo inaugurale. Lo hanno rivelato i co-ideatori Craig Mazin e Neil Druckmann al sito Deadline.

The Last of Us: Quanti episodi per la stagione 2?

Se per la prima stagione di The Last of Us, che tanto successo ha riscosso negli Stati Uniti e in giro per il mondo (in Italia su Sky e in streaming su NOW), erano stati prodotti nove episodi, per la seconda, attesa sugli schermi per la prima metà del 2025, le puntate saranno solo sette. Ma non disperate: la notizia in realtà è più positiva di quanto non sembri. Sebbene HBO non abbia ancora rinnovato ufficialmente la serie, Mazin e Druckmann prevedono di spalmare la storia di The Last of Us Parte II, il sequel del primo videogioco, su più stagioni, con l'ipotetica terza "significativamente più lunga" della seconda.

"Il materiale narrativo che la seconda parte del gioco ci mette a disposizione è molto più del materiale narrativo presente nel primo gioco, quindi parte di ciò che dovevamo fare fin dall'inizio era capire come raccontare quella storia attraverso le stagioni", ha spigato Mazin. "Quando lo fai, cerchi dei punti di interruzione naturali e, come abbiamo previsto, in questa stagione, il punto di interruzione naturale sembrava essere arrivato dopo sette episodi".

The Last of Us: Ecco le prime foto ufficiali della stagione 2 Leggi anche

"Non pensiamo che riusciremo a raccontare la storia nelle stagioni 2 e 3, perché ci stiamo prendendo il nostro tempo e stiamo seguendo percorsi interessanti, cosa che abbiamo fatto un po' anche nella stagione 1", ha aggiunto. "Pensiamo che quasi sicuramente - finché la gente continuerà a guardare e potremo continuare a farlo - la terza stagione sarà significativamente più lunga. E, in effetti, la storia potrebbe richiedere una quarta stagione... non vedo come potremmo raccontare la storia che rimane, una volta completata la seconda stagione, in un'altra stagione".

A prescindere da quante stagioni The Last of Us durerà, Mazin e Druckmann adatteranno solo i due videogiochi esistenti e non andranno oltre il materiale originale. "Come fan, sono entusiasta che possa esserci un terzo gioco", ha detto Mazin. "Come co-ideatore di questa serie tv, non esiste un mondo in cui vorrei che il nostro show andasse oltre il materiale originale che la gente conosce".