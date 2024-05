The Last of Us: Ecco le prime foto ufficiali della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi della serie post-apocalittica arriveranno in tv nella prima metà del 2025.

Poiché il 2025 è ancora lontano, HBO e Sky hanno pensato bene di rendere l'attesa della seconda stagione di The Last of Us più leggera diffondendone oggi le prime foto ufficiali. Gli scatti (quello in alto e l'altro più in basso) ritraggono i due protagonisti, Joel e Ellie, interpretati ancora da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

The Last of Us: Cosa ci aspetta nella stagione 2

L'anteprima non rivela molto, se non che il tempo e i pericoli di un mondo distrutto e trasformato dall'epidemia di Cordyceps ha reso Joel e Ellie un po' più vecchi e stanchi. Non si riesce a distinguere la persona con cui Joel si sta confrontando, così come cosa stia guardando Ellie mentre impugna il fucile.

The Last of Us, un successo mondiale tratto dall'omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation, si svolge 20 dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo parassita che ha infettato gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni immune all'infezione, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembrava un incarico di poco conto diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi dovranno attraversare un'America irriconoscibile e dipendere l'uno dall'altro per riuscire a sopravvivere.

La seconda stagione, attesa in tv per la prima metà del 2025, in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, riporterà sugli schermi anche Gabriel Luna e Rutina Wesley, nei panni di Tommy e Maria, il fratello e la cognata di Joel. Faranno invece il loro debutto Kaitlyn Dever (Dopesick) nel ruolo di Abby, Isabela Merced (Dora e la città perduta) di Dina, Young Mazino (Lo scontro) di Jesse, Ariela Barer (Runaways) di Mel, Tati Gabrielle (YOU) di Nora, Spencer Lord (Riverdale) di Owen e Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier) di Manny. Sappiamo inoltre che la vincitrice dell'Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek) interpreterà un ruolo da guest star.