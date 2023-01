The Last of Us: Gli ascolti crescono del 22% con il secondo episodio

News Serie TV

In Italia, la serie post-apocalittica è in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio.

Il successo di pubblico di The Last of Us cresce negli Stati Uniti; una buona notizia per coloro che si stanno appassionando e sperano già nel rinnovo. Il secondo episodio della serie post-apocalittica basata sull'omonimo videogioco di Naughty Dog per PlayStation, in Italia in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì in contemporanea assoluta con HBO, ha attirato molti più spettatori della premiere: 5,7 milioni attraverso tutte le piattaforme su cui era in onda domenica sera.

Rispetto al primo episodio, i numeri di The Last of Us sono cresciuti del 22%. Si tratta dell'incremento più consistente che un qualsiasi drama originale di HBO abbia registrato nella seconda settimana in 50 anni di storia della rete. HBO stima inoltre che, dal debutto il 15 gennaio, la premiere abbia pressoché quadruplicato il risultato della prima trasmissione, raggiungendo attualmente la cifra di 18 milioni di spettatori.

Con 4,7 milioni di spettatori, quella di The Last of Us è stata la seconda premiere più vista di HBO dal lancio di Boardwalk Empire nel settembre del 2010, superata solo dalla premiere di House of the Dragon (9,98 milioni), lo spin-off de Il Trono di Spade. Inoltre, rispetto a un'altra serie molto popolare della rete, Euphoria, The Last of Us ha attirato quasi il doppio di spettatori, mentre la media complessiva per episodio resta solo per il momento di poco inferiore (19,5 milioni).