The Last of Us: Ecco quando saranno disponibili i restanti episodi doppiati in italiano

Dopo lo sciopero dei doppiatori, la serie torna in tv con la versione in italiano degli ultimi tre episodi della prima stagione.

Fan di The Last of Us, abbiamo una data! Sky Italia ha annunciato che gli ultimi tre episodi della prima stagione della serie fenomeno con Pedro Pascal e Bella Ramsey, al momento disponibili solo nella versione originale sottotitolata a causa del recente sciopero dei lavoratori del settore del doppiaggio, andranno in onda su Sky Atlantic e saranno disponibili in streaming su NOW, finalmente anche nella versione con doppiaggio italiano, lunedì 20 marzo. Tutti insieme.

Il successo di The Last of Us

Basata sull'omonimo videogame di Naughty Dog per le console PlayStation, nel corso delle ultime settimane The Last of Us ha visto Joel, un cinico contrabbandiere tormentato da traumi e fallimenti passati, attraversare un'America devastata da un'epidemia causata da un fungo parassita che ha trasformato gran parte della popolazione in creature mostruose simili a zombie. Con lui c'è Ellie, una quattordicenne immune all'infezione, che deve proteggere nella speranza che possa diventare la chiave per trovare una cura.

L'adattamento confezionato da Craig Mazin e Neil Druckmann ha conquistato il pubblico internazionale, migliorando le sue medie d'ascolto settimana dopo settimana. Il finale di stagione, in onda domenica scorsa, è stato il più visto della serie con 8,2 milioni di spettatori negli Stati Uniti, mentre i primi sei episodi hanno coinvolto finora oltre 30 milioni di spettatori, il dato più alto dalla stagione finale de Il Trono di Spade nel 2019. HBO ha rinnovato The Last of Us per una seconda stagione a gennaio, dopo appena due episodi. Questa si baserà su The Last of Us Parte II, sequel del primo videogame ambientato cinque anni dopo gli eventi appena raccontati.