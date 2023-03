The Last of Us: Perché l'episodio 7 non è disponibile in italiano?

News Serie TV

Nel frattempo, nuovo record di ascolti per la serie negli Stati Uniti.

Se ieri sera vi siete sintonizzati su Sky Atlantic o siete entrati nell'area dedicata di NOW per vedere il settimo episodio di The Last of Us, avrete notato - probabilmente con elevato disappunto - che questo non era disponibile nella versione con doppiaggio italiano, come avrebbe dovuto. Perché? Da questa settimana, la programmazione dei restanti episodi della prima stagione prosegue solo con la versione originale sottotitolata, a causa dello sciopero dei lavoratori del settore del doppiaggio (non solo gli attori e le attrici doppiatori ma anche direttori, assistenti, dialoghisti), i quali chiedono sia il rinnovo del contratto collettivo, fermo al 2008, sia una regolamentazione dei ritmi di lavoro. Dunque, è sospesa al sesto episodio la programmazione della versione doppiata, fino a quando non terminerà uno stato di agitazione che nei prossimi giorni sembra destinato ad avere un impatto ancora più forte mentre sempre più titoli sono proposti in contemporanea con il resto del mondo, gli Stati Uniti in particolare.

Anad: Le ragioni dello sciopero

"Il doppiaggio è in sciopero per salvaguardare la qualità" si legge nei profili social di Anad, l'Associazione nazionale attrici e attori doppiatori. Il suo presidente, Daniele Giuliani, spiega che "è impensabile continuare a lavorare in condizioni contrattuali obsolete, con normative che non tengono conto di quanto e come il mercato dell'intrattenimento dell'audiovisivo è cambiato negli ultimi 10 anni, e senza tutela per quanto riguarda la cessione dei diritti che mette quotidianamente a repentaglio l'intero settore, alimentando i rischi di un uso improprio dell'intelligenza artificiale".

Quest'ultima rappresenta evidentemente la questione più spinosa per la categoria. Sembra infatti che i doppiatori siano costretti a firmare contratti con i quali cedono i diritti all'uso della propria voce da parte di aziende che lavorano con l'intelligenza artificiale e che potrebbero usarla per riprodurre i dialoghi con l'ausilio della sola tecnologia digitale. Non solo una minaccia per i numerosi posti di lavori ma anche per la qualità del doppiaggio, finora un motivo di vanto per il nostro Paese.

Nuovo record per The Last of Us

Nel frattempo, oltreoceano, The Last of Us continua ad appassionare il pubblico con risultati record. L'ottavo e penultimo episodio della serie post-apocalittica con Pedro Pascal e Bella Ramsey è stato visto domenica sera da 8,1 milioni di spettatori su HBO e HBO Max. Si tratta di un nuovo massimo, in crescita del 74% rispetto alla premiere dello scorso gennaio. La rete riferisce inoltre che, tenendo conto di tutte le riproduzioni in differita, il pubblico medio dei primi cinque episodi è ora vicino ai 30 milioni.

"Sono imbarazzato, onorato e sinceramente sopraffatto dal fatto che così tante persone si siano sintonizzate e si siano connesse con la nostra rivisitazione del viaggio di Joel ed Ellie" aveva dichiarato il co-ideatore Neil Druckmann, anche autore e direttore creativo del videogame, in occasione del rinnovo di The Last of Us per una seconda stagione a fine gennaio. "La collaborazione con Craig Mazin, il nostro cast e la nostra troupe incredibili e HBO ha superato le mie più alte aspettative. Ora abbiamo il piacere assoluto di poterlo fare di nuovo con la seconda stagione! A nome di tutti a Naughty Dog e PlayStation, grazie!".