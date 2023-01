The Last of Us conquista l'America: Secondo miglior debutto in 12 anni su HBO

News Serie TV

In Italia, la serie è in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio.

The Last of Us è ufficialmente... virale. L'americana HBO annuncia che l'episodio d'apertura della sua nuova serie live-action basata sull'omonimo videogame di Naughty Dog è stato visto negli Stati Uniti domenica sera da 4,7 milioni di spettatori attraverso tutte le piattaforme su cui andava in onda ed era disponibile. Per la rete si tratta del secondo miglior debutto di una serie dal lancio di Boardwalk Empire nel settembre del 2010, visto da oltre 7 milioni di spettatori. Solo pochi mesi fa, la serie fantasy House of the Dragon aveva registrato il miglior risultato di sempre riunendo in occasione del primo episodio quasi 10 milioni di spettatori.



Il successo di The Last of Us: Le dichiarazioni

"Siamo entusiasti di vedere i fan della serie e del gioco sperimentare questa storia iconica in un modo nuovo, e gli siamo riconoscenti per aver contribuito a renderlo un successo", ha commentato il presidente dei contenuti di HBO e HBO Max Casey Bloys in un comunicato. "Congratulazioni a Craig [Mazin], Neil [Druckmann] e al cast e alla troupe brillanti che hanno lavorato instancabilmente per dare vita a questo show. Non vediamo l'ora che i fan di tutto il mondo si godano il resto della stagione".

Mazin e Druckmann, che hanno ideato la serie, hanno aggiunto: "Il nostro obiettivo era semplicemente quello di realizzare il miglior adattamento possibile di questa amata storia per il pubblico più ampio possibile. Siamo felicissimi di vedere quanti fan, vecchi e nuovi, hanno accolto The Last of Us nelle loro case e nei loro cuori".

Cosa racconta The Last of Us

In Italia in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW tutti i lunedì in contemporanea assoluta con HBO, The Last of Us è ambientata due decenni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa di un'epidemia generata da un fungo mutato che ha infettato gli esseri umani, trasformandoli in creature mostruose. Joel (interpretato dalla star di The Mandalorian Pedro Pascal), un sopravvissuto temprato e tormentato da traumi e fallimenti passati, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey, Il Trono di Spade), un'orfana di 14 anni immune all'infezione, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Quello che inizia come un lavoretto facile si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante attraverso un'America irriconoscibile. Un'avventura durante la quale i due scopriranno di dipendere l'uno dall'altra per la sopravvivenza.