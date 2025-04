The Last of Us: Ascolti in crescita per il debutto della stagione 2

News Serie TV

Grande attesa per il ritorno in tv - in Italia su Sky e in streaming su NOW - di The Last of Us con i nuovi episodi della seconda stagione. Lo dicono i numeri.

Il pubblico era impaziente di tornare nel mondo post-apocalittico di The Last of Us e scoprire come i sopravvissuti Joel e Ellie se la stavano passando a più di due anni dalla loro ultima apparizione sugli schermi. Lo suggeriscono gli ottimi risultati d'ascolto della premiere della seconda stagione negli Stati Uniti: 5,3 milioni di spettatori attraverso le varie piattaforme, quasi il 13% in più rispetto al debutto nel 2023.

The Last of Us: Il successo della serie tv continua

Basata sull'omonimo videogioco di Naughty Dog per PlayStation, all'inizio del 2023 The Last of Us aveva esordito con 4,7 milioni di spettatori, segnando all'epoca il secondo miglior lancio di una serie HBO in oltre 12 anni, ovvero da quando Boardwalk Empire - L'impero del crimine aveva superato i 7 milioni di spettatori nel settembre del 2010. Le medie d'ascolto avevano registrato una crescita costante negli episodi successivi, con il finale visto da 8,2 milioni di spettatori, il punto più alto raggiunto finora dalla serie. Si stima inoltre che, tenendo conto delle riproduzioni in differita, la prima stagione di The Last of Us abbia raggiunto una media di quasi 32 milioni di spettatori a episodio, il dato più alto di sempre per una nuova serie HBO.

In Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ogni lunedì con un nuovo episodio in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, The Last of Us è stata rinnovata per una terza stagione cinque giorni prima del debutto della seconda. Non che HBO avesse bisogno di ulteriori garanzie, probabilmente, ma alla decisione potrebbe aver contribuito un altro dato interessante: prima della premiere lo scorso fine settimana, gli ascolti in differita avevano registrato una crescita del 150% rispetto alla settima precedente. Un altro indicatore di quanto fosse grande l'attesa per questo ritorno.