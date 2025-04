The Last of Us, il brutale drama post-apocalittico torna su Sky e NOW con la stagione 2: Conosciamo i tanti nuovi personaggi

Speciali Serie TV

La serie fenomeno The Last of Us torna su Sky e in streaming solo su NOW con i nuovi episodi della seconda stagione. Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di cominciare.

Il mondo soffocante e cupo di The Last of Us è tornato, e non potremmo essere più felici! La serie di enorme successo basata sull'omonimo videogioco di Naughty Dog per PlayStation, ambientata in un mondo in cui la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo parassita che ha infettato gli esseri umani, mutandoli in creature mostruose e fameliche simili a zombie, continua il suo racconto straziante nella seconda stagione, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da oggi, 14 aprile, ogni lunedì con un nuovo episodio in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Se la prima stagione ha sconvolto con la sua violenza brutale e ha affascinato con la sua ricostruzione straordinariamente accurata di un'America post-apocalittica, la seconda lo fa ancora di più, molto di più, raggiungendo anche nuove profondità emotive mentre porta avanti le storie dei protagonisti, che ritroviamo sempre più distanti.

The Last of Us 2: Come continua la storia nella nuova stagione

La seconda stagione di The Last of Us parte esattamente dal punto in cui avevamo lasciato Joel e Ellie alla fine del ciclo precedente, ricordandoci la bugia che il personaggio interpretato da Pedro Pascal aveva detto a quello di Bella Ramsey giurandole che le Luci avevano scoperto altre persone immuni al Cordyceps e che non avevano più bisogno di lei. In realtà, svegliatosi nell'ospedale del gruppo ribelle, Joel aveva scoperto che la ricerca di una cura avrebbe comportato la morte della ragazza, così aveva usato la violenza per salvarla e condurla a Jackson, nel Wyoming. Azioni che proprio in questi nuovi episodi hanno conseguenze agghiaccianti. A 5 anni da quei fatti, i due vivono ancora in questa cittadina di montagna apparentemente idilliaca, dove tutto funziona alla perfezione e chi ci abita ha la possibilità di rimanere al sicuro e ritrovare un senso di normalità. Ma i "clickers", come vengono chiamati gli infetti più pericolosi, sono ancora là fuori, così come lo sono diverse minacce molto più umane, e non passa molto tempo prima che la pace ritrovata diventi un ricordo lontano, con Joel e Ellie costretti a lottare - anche fra di essi - per evitare che le loro vite e quelle di chi hanno vicino sprofondino nel caos.

The Last of Us 2: Stagione 2: Il Main Trailer Italiano della Serie su NOW - HD

Tanti nuovi personaggi: Conosciamoli meglio

La seconda stagione porta con sé un gran numero di personaggi nuovi, inclusi alcuni creati appositamente per la serie dagli ideatori Craig Mazin e Neil Druckmann. Si tratta di ragazzi e ragazze, uomini e donne che fanno parte sia della comunità di Jackson sia di gruppi esterni per niente benintenzionati. All'interno del recinto, Ellie trova una complice in Dina (Isabel Merced, Transformers - L'ultimo cavaliere), uno spirito molto affine al suo che non tarda a diventare il suo nuovo interesse amoroso. Questo complica un po' le cose con Jesse (Young Mazino, Lo scontro), l'ex di Dina, così devoto alla sua gente da anteporre i bisogni degli altri ai propri, talvolta a caro prezzo. Mentre la spesso avventata Ellie si tempra, un distante Joel, ora riunito alla sua famiglia (il fratello Tommy, la cognata Maria e il nipote Benjamin), lotta con i traumi del passato e le bugie che ha raccontato alla sua pupilla, vedendo persino una terapista, Gail, interpretata dalla vincitrice di due Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Mamma, ho perso l'aereo).

La pace a Jackson implode con l'arrivo di un misterioso gruppo guidato da un'abile soldatessa di nome Abby (Kaitlyn Dever, Dopesick - Dichiarazione di dipendenza). Il primo episodio chiarisce velocemente che si tratta di una ragazza in cerca di vendetta per le persone che amava e che le sono state portate via. Ciò che la vedremo compiere ha già diviso i fan del videogioco - un colpo di scena che spinge la storia in una direzione diversa e inaspettata, favorendo una riflessione sugli effetti tossici della rivalsa. E sul perché il personaggio appaia diverso rispetto alla versione originale, più imponente e muscolosa, Mazin e Druckmann (anche autore e direttore creativo del franchise) hanno spiegato che risponde alla volontà di raccontare la sua storia con meno azione violenta e più drammaticità, nonché come una "straordinaria opportunità per approfondire qualcuno che è forse fisicamente più vulnerabile dell'Abby del gioco ma il cui spirito è più forte", portando alla domanda: "'Da dove viene la sua natura formidabile e come si manifesta?'".

Abby è accompagnata da Owen (Spencer Lord, Riverdale), un'anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che si rifiuta di odiare; Mel (Ariela Barer, Runaways), la ragazza di Owen, una giovane dottoressa il cui impegno nel salvare vite umane è messo alla prova dalla realtà della guerra e del tribalismo; Nora (Tati Gabrielle, YOU), un medico militare che deve scendere a patti con i peccati del suo passato; e Manny (Danny Ramirez, The Falcon and the Winter Soldier), un soldato leale il cui sguardo solare smentisce il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando hanno più bisogno di lui.

Oltre alla minaccia degli infetti, che porta a scontri degni delle più spettacolari battaglie de Il Trono di Spade, la seconda stagione affronta il tema del potere e del suo mantenimento a ogni costo attraverso lo scontro tra due fazioni contrapposte, una delle quali guidate da Isaac (il candidato all'Oscar per American Fiction Jeffrey Wright). Il suo è un grande gruppo di miliziani che cercava la libertà e invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse. Ovvero, un culto primitivista che conduce la propria esistenza lontano dalla tecnologia e dalle rovine dell'umanità, a suo dire punita con l'infezione da Cordyceps per i peccati commessi. Tra gli altri, merita una menzione anche Eugene (Joe Pantoliano, Sense8), il marito di Gail, un personaggio che nel videogioco appare solo in foto e che la serie espande nello stesso modo in cui ha fatto con Bill e Frank nel memorabile terzo episodio della prima stagione. "Il modo in cui questo personaggio entra in scena arriva davvero al cuore di Joel e Ellie e del loro rapporto", ha anticipato Druckmann.