The Iris Affair: Tom Hollander e Niamh Algar nelle prime foto della serie Sky Original girata in Italia

La nuova serie inglese di Sky The Iris Affair, con Tom Hollander e Niamh Algar protagonisti, si mostra nelle prime foto ufficiali.

Sky ha diffuso le prime immagini di The Iris Affair, la sua nuova serie inglese creata e diretta dall'ideatore di Luther Neil Cross, con il candidato all'Emmy Tom Hollander (Feud: Capote vs. The Swans) e Niamh Algar (Mary & George) nei due ruoli principali. L'action thriller, girato quasi interamente in Italia, vede due brillanti menti l'una contro l'altra, mentre si inseguono in un gioco mortale attraverso il Bel Paese e i suoi soleggiati paesaggi mozzafiato.

The Iris Affair: La trama della serie tv con Tom Hollander e Niamh Algar

Diretta anche da Terry McDonough (Breaking Bad) e Sarah O'Gorman (Un gentiluomo a Mosca), The Iris Affair - disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW prossimamente - racconta la storia di Iris Nixon (Algar), la quale, dopo aver risolto una serie di complessi enigmi online, viene condotta in una piazza di Firenze, dove incontra il carismatico imprenditore Cameron Beck (Hollander), che la invita a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita, la giovane donna accetta. Ma quando Iris scopre il suo pericoloso potenziale, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare. Ne segue un inseguimento senza sosta da una remota baita in Sardegna fino alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco ad altissima tensione in cui fidarsi è pericoloso, e fallire potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Nella serie recitano anche Kristofer Hivju (Il Trono di Spade), Harry Lloyd (Marcella), Meréana Tomlinson, Sacha Dhawan (The Great), Maya Sansa (Io ti cercherò), Peter Sullivan (Poldark), Debi Mazar (Entourage), Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso), Angela Bruce (Doctor Who) e Lorenzo de Moor (Briganti).