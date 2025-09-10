TGCom24
News Serie TV

The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander

Carolina Mautone
3

Dal creatore di Luther, The Iris Affair è stata girata quasi interamente in Italia e arriverà a ottobre su Sky e in streaming solo su NOW.

The Iris Affair: Il primo trailer della serie tech thriller con Niamh Algar e Tom Hollander

C'è un rompicapo da risolvere e una donna che, da sola, può decifrare quella tecnologia. Ma è invischiata in una cospirazione internazionale ed è costretta a vagare per l'Italia, nel tentativo di far perdere le sue tracce. The Iris Affair, la nuova serie Sky Original in arrivo a ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è un techno thriller dal fascino british ma dall'anima profondamente italiana, visto che è stato girato quasi interamente nel nostro Paese. Sky ha diffuso il primo teaser trailer in cui conosciamo i protagonisti interpretati da Niamh Algar (Mary & George) e Tom Hollander (The White Lotus).

The Iris Affair: La trama

Creata da Neil Cross, già ideatore dell'apprezzata Luther, in otto episodi The Iris Affair esplora una cospirazione internazionale che parte da una piazza di Firenze. Quando l'enigmatica e geniale Iris Nixon (Algar) risolve una serie di complessi enigmi online, viene condotta in una piazza di Firenze dove incontra il carismatico imprenditore Cameron Beck (Hollander), che la invita a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita, la ragazza accetta. Ma quando Iris scopre il suo pericoloso potenziale, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare. Quello che segue è un inseguimento senza sosta da una remota baita in Sardegna fino alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco mortale in cui fidarsi è pericoloso, e fallire potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Il cast e il team di produzione

Il cast comprende anche Maya Sansa (Buongiorno, notte), Kristofer Hivju (Il Trono di Spade), Harry Lloyd (Arcane), Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great), Peter Sullivan (Poldark), Debi Mazar (Younger), Marco Leonardi (Anime Nere), Angela Bruce (Silver Haze) e Lorenzo De Moor (Un altro piccolo favore).

Una una coproduzione Sky Studios e Fremantle, con Wildside ha fornito i servizi di produzione in Italia, The Iris Affair è diretta da Terry McDonough e Sarah O'Gorman, mentre il produttore esecutivo della serie è Tim Bricknell (Taboo). Gli sceneggiatori sono Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough, mentre i produttori esecutivi sono Adrian Sturges per Sky Studios, Neil Cross e Terry McDonough, Jenni Sherwood e Dante Di Loreto per Fremantle.

Carolina Mautone
