The Idol: Il trailer ufficiale della controversa serie con The Weeknd e Lily-Rose Depp

La nuova serie, che sta già facendo molto parlare di sé, debutterà su Sky e in streaming su NOW il 5 giugno.

Dopo il debutto in anteprima mondiale al Festival di Cannes, The Idol si mostra oggi in un provocatorio trailer ufficiale in attesa dell'uscita in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 5 giugno. Co-creata dall'ideatore di Euphoria Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, questa serie ha avuto una produzione tormentata e ha già diviso la critica facendo molto parlare di sé.





La trama e il cast di The Idol

The Idol segue Lily-Rose Depp nei panni di Jocelyn, una pop star decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America, dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Il cast include anche Troye Sivan (Boy Erased - Vite cancellate), Dan Levy (Schitt's Creek), Da'Vine Joy Randolph (Only Murders in the Building), Eli Roth (Bastardi senza gloria), Hari Nef (YOU), Jane Adams (Hacks), Rachel Sennott (Call Your Mother), Suzanna Son (Red Rocket), Hank Azaria (I Simpson), Mike Dean, Ramsey e i cantanti Jennie Ruby Jane e Moses Sumney.

The Idol: Le polemiche che circondano la serie

C'è molta curiosità attorno a The Idol per diversi motivi. Solo qualche mese fa la rivista Rolling Stone ha denunciato con un articolo il presunto clima pesante sul set dopo l'uscita di scena della regista Amy Seimetz che, dopo aver lavorato alla serie diversi mesi, ha passato il testimone a Sam Levinson abbandonando il progetto e portando a diverse riscritture dell'ultimo minuto delle sceneggiature. La testata, citando le testimonianze di alcuni addetti ai lavori anonimi, ha inoltre parlato di presunti disordini dovuti principalmente al disturbante approccio creativo di Levinson che avrebbe trasformato la serie in una "porno-tortura sessuale" allontanandosi dal preannunciato intento satirico nei confronti dell'industria musicale americana. Le prime recensioni di The Idol, pubblicate dopo l'anteprima a Cannes, sono discordanti e parlano di serie "criptica", "sordida" e "tossica". Eppure il pubblico ha riservato a Levinson e al cast una standing ovation di 5 minuti.

L'appuntamento su Sky e NOW

The Idol sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW già dalle 5.00 di mattina di ogni lunedì. Poi ciascun nuovo episodio andrà su Sky Atlantic tutti i lunedì in seconda serata, dalle 23.00, in versione originale con sottotitoli in italiano. Il primo episodio doppiato in italiano sarà disponibile dal 12 giugno alle 22.00.